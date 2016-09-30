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英伦金融联手叶檀，揭秘如何正确配置资产

2016年09月30日 12:00 编辑： 经理人网编辑
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香港2016年9月30日电 /美通社/ -- 今年以来，国内一二线城市房价大增抢夺眼球，地王现象频出，不少人开启了疯狂的抢房模式。楼市是否出现泡沫？民众应如何合理投资，平衡风险？金融业知名品牌英伦金融携手国内顶尖财经评论家叶檀，为投资者讲解合理配置资产和多元投资的秘诀。英伦金融早前在接受采访时称，楼市虽然狂热，但房地产疯狂反映出资金慌乱寻找安全垫。资金找对停泊码头很重要，毕竟房地产长期回报率较低，钱多要进行适当的资产配置，才能让资金活起来。

和英伦金融有紧密合作、国内一线财经评论家叶檀曾公开表示，房地产配置最多不要超过总资产的三分之一，因为变现难。除了房地产，她还坚定地持有一定量的现货黄金。资金配置讲究高灵活低风险，相对于投资房产转化效率较低，投资一定量的黄金、原油等现货商品，不仅可以较快提高资金运用效益，也能分散投资风险，摆脱对单一投资产品的依赖。

英伦金融表示，多元产品投资是新时代可行的投资方法，并且投资者对产品的选择权越多，盈利胜算越高。英伦金融业务范围覆盖黄金、原油、外汇、股指、美股等多元产品，投资机会环环相扣，只要找对焦点产品，分析清楚资金流，盈利就相对简单。英伦2013年提示沽空黄金，2014年携手郎咸平揭露股市先机，2015年联谢国忠提示股市泡沫风险，转战原油，年底提醒黄金上升机遇，一直为投资者精准把握投资先机。

多届研究实力之冠英伦金融联手一线财经评论家叶檀传授如何合理配置资产、明智投资
多届研究实力之冠英伦金融联手一线财经评论家叶檀传授如何合理配置资产、明智投资

投资避险保值，选对理财产品

全球经济下行，投资要注重保值避险。通货膨胀现象加剧，早些年被视为中产的标签“年入6万”已跟不上时代，对于金融投资者来说，日入6万的现象也很常见，当然，这种日进斗金的现象更多出现在黄金、原油、外汇、股指等可双向性投资、盈利空间日内可达1到4倍的产品，可轻松达到资金保值升值的要求。国内股市只能买升盈利，灵活性不够且不够透明，有着先天不足的遗憾，投资效益相对较低。

叶檀早前曾提醒投资者，资产配置不要盲目追求“一荣俱荣”，而是要注重此消彼长，对冲风险。例如，股市现阶段难走出盘整阶段，如果投资者盲目入市，则等待股市回暖遥遥无期，这种行为无疑是以卵击石。英伦金融会建议客户购买英伦追踪股指的产品，根据股市波动灵活入市，波动100点即可获1倍盈利，进则可以翻倍盈利，退又可以对冲风险，这样的投资产品才算真正帮助者效益增倍，风险对冲，提升资金利用率。

选择正规的互联网金融平台

通过正规的互联网金融平台进行理财是资产配置的一种有效方式，业内知名品牌英伦金融是CCTV 认可的诚信企业，以正规和专业的服务获得CCTV 全国最佳互联网金融机构的殊荣，并且是业内《和讯网》等专业媒体认可的多届研究实力之冠。英伦多年来投身于市场一线研究，为投资者提供正规、专业、公正的金融服务，帮助投资者创造多个盈利奇迹，是业内公认的趋势之王。

投资者若对外汇、股指、原油、黄金感兴趣，也想深入了解当今经济形势下如何明智投资有较好的回报效果，学习低风险投资，可登录英伦金融官网www.yifx.com，加入实时喊单直播室、参与名师线上免费讲座培训，也可联系英伦在线客服进行详细的了解。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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