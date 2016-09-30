英伦金融联手叶檀，揭秘如何正确配置资产

香港2016年9月30日电 /美通社/ -- 今年以来，国内一二线城市房价大增抢夺眼球，地王现象频出，不少人开启了疯狂的抢房模式。楼市是否出现泡沫？民众应如何合理投资，平衡风险？金融业知名品牌英伦金融携手国内顶尖财经评论家叶檀，为投资者讲解合理配置资产和多元投资的秘诀。英伦金融早前在接受采访时称，楼市虽然狂热，但房地产疯狂反映出资金慌乱寻找安全垫。资金找对停泊码头很重要，毕竟房地产长期回报率较低，钱多要进行适当的资产配置，才能让资金活起来。

和英伦金融有紧密合作、国内一线财经评论家叶檀曾公开表示，房地产配置最多不要超过总资产的三分之一，因为变现难。除了房地产，她还坚定地持有一定量的现货黄金。资金配置讲究高灵活低风险，相对于投资房产转化效率较低，投资一定量的黄金、原油等现货商品，不仅可以较快提高资金运用效益，也能分散投资风险，摆脱对单一投资产品的依赖。

英伦金融表示，多元产品投资是新时代可行的投资方法，并且投资者对产品的选择权越多，盈利胜算越高。英伦金融业务范围覆盖黄金、原油、外汇、股指、美股等多元产品，投资机会环环相扣，只要找对焦点产品，分析清楚资金流，盈利就相对简单。英伦2013年提示沽空黄金，2014年携手郎咸平揭露股市先机，2015年联谢国忠提示股市泡沫风险，转战原油，年底提醒黄金上升机遇，一直为投资者精准把握投资先机。

投资避险保值，选对理财产品

全球经济下行，投资要注重保值避险。通货膨胀现象加剧，早些年被视为中产的标签“年入6万”已跟不上时代，对于金融投资者来说，日入6万的现象也很常见，当然，这种日进斗金的现象更多出现在黄金、原油、外汇、股指等可双向性投资、盈利空间日内可达1到4倍的产品，可轻松达到资金保值升值的要求。国内股市只能买升盈利，灵活性不够且不够透明，有着先天不足的遗憾，投资效益相对较低。

叶檀早前曾提醒投资者，资产配置不要盲目追求“一荣俱荣”，而是要注重此消彼长，对冲风险。例如，股市现阶段难走出盘整阶段，如果投资者盲目入市，则等待股市回暖遥遥无期，这种行为无疑是以卵击石。英伦金融会建议客户购买英伦追踪股指的产品，根据股市波动灵活入市，波动100点即可获1倍盈利，进则可以翻倍盈利，退又可以对冲风险，这样的投资产品才算真正帮助者效益增倍，风险对冲，提升资金利用率。

选择正规的互联网金融平台

通过正规的互联网金融平台进行理财是资产配置的一种有效方式，业内知名品牌英伦金融是CCTV 认可的“诚信企业”，以正规和专业的服务获得CCTV “全国最佳互联网金融机构”的殊荣，并且是业内《和讯网》等专业媒体认可的多届研究实力之冠。英伦多年来投身于市场一线研究，为投资者提供正规、专业、公正的金融服务，帮助投资者创造多个盈利奇迹，是业内公认的趋势之王。

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