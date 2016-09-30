SWIFT顺利完成“全球支付创新项目”第一期试点工作

全球银行为2017年初gpi上线做准备

北京2016年9月30日电 /美通社/ -- SWIFT 今天宣布已顺利完成“全球支付创新（gpi）项目”第一期试点工作，从而为该项服务2017年初上线铺平道路。

在试点项目中，有15家全球银行（占跨境支付量的30%以上）成功测试了 gpi 的设计和核心功能，同时另有10家全球银行着手为服务的启动做准备。

“Gpi 试点银行证明，我们创新跨境支付的手段行之有效”，全球银行业市场负责人及该项目主管 Wim Raymaekers 表示，“基于它们的反馈，我们相信 gpi 能够很快得到实施 -- 时间在6个月内。这对 SWIFT 和银行业界都是很好的消息。创新思维是本项目发展的基石。借助创新和协作，我们倡导银行使用现有平台，并结合 SWIFT 提供的创新技术，为端对端支付查询创造便利条件。”

SWIFT gpi 是 SWIFT 和全球银行业界推出的一个新项目，旨在提升跨境支付的速度、透明度和端对端查询，显著改善代理行服务的客户体验。此外，gpi 项目还将提供端对端支付查询，实现另一项重大创新。支付查询服务将基于 SWIFT 管理的全球查询数据库，在云端进行托管。新的 SWIFT gpi 查询服务将在2016年 Sibos 大会期间进行演示。

“试点项目的初步成功，对 SWIFT 和参与银行来说是个重大的里程碑”，中国银行的 SWIFT gpi 项目主管表示。中国银行是全球 SWIFT gpi 实施最成熟的银行之一。“我们惊喜地看到整个行业在很短时间内便取得了如此巨大的成就。行业合作至关重要。SWIFT 和试点银行付出了艰辛的努力，以极快的速度动员银行业界改变跨境支付方式，并遵守一整套创新业务流程规则。”他说道。

“gpi 试点项目的初步成果令人振奋”，加拿大皇家银行支付和贸易运营部副总裁 Michael Pavkovic 表示，“我们很高兴能够积极参与服务的开发。这项服务能够为客户带来更好的用户体验。”

目前，总共有80多家全球银行已经签约参与 gpi 项目。最近加入的银行包括：布达佩斯银行、招商银行、中国建设银行、澳大利亚联邦银行和德国赫拉巴国际商业银行 -- 每个月都有更多银行加入。

参见swift.com/gpi，获取更多信息及参与银行的完整名单。

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