俄航被评为欧洲最佳航空公司

俄航在《商务旅行者》俄罗斯和独联体地区奖项评选中获此殊荣

莫斯科2016年9月30日电 /美通社/ -- 俄罗斯航空公司（Aeroflot，简称“俄航”）在著名的《商务旅行者》(Business Traveller)俄罗斯和独联体地区奖项评选中被评为欧洲最佳航空公司。俄罗斯载旗航空公司俄航还在最佳中程航班商务舱与俄罗斯和独联体地区最佳航空公司类奖项评选中力拔头筹，击败包括法国航空公司(Air France)、荷兰皇家航空公司(KLM)、德国汉莎航空公司(Lufthansa)和土耳其航空公司(Turkish Airlines)在内的众多同业竞争对手。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20150115/724686 ）

俄航负责战略和联盟的副首席执行官希奥尔希奥-卡列格里(Giorgio Callegari)表示：“这是《商务旅行者》奖项评选首次在俄罗斯举行，因此我们特别高兴俄航能够在三项评选中获得第一名。俄航之所以被评为欧洲最佳航空公司，是因为我们一直都非常关注服务，并且对我们业务所在的这个区域进行了大量投资。”

希奥尔希奥-卡列格里继续表示：“俄航不仅在专家评分上面居于领先地位，而且现在还作为欧洲最佳航空公司获得了全球乘客的认可。”

《商务旅行者》奖(Business Traveller Awards)由面向飞行常客的领先杂志《商务旅行者》推出，自1988年以来每年都进行奖项评选，今年是首次在俄罗斯进行评选。《商务旅行者》奖包含航空行业中一些关注度最高的奖项，这主要是由于《商务旅行者》奖评选具有公正性，奖项得主乃是由读者投票选出。

此次获奖再次强调了俄航作为欧洲和全球领先航空公司的地位。俄航一直关注提升空中和地面上的服务品质。2016年，俄罗斯领先的航空公司俄航被英国咨询机构、全球领先的航空公司评级和评分信息提供者Skytrax评为“四星级航空公司”。俄航还在Skytrax世界航空大奖评选中第五次被评为“东欧最佳航空公司”。

详情请垂询http://www.aeroflot.com。