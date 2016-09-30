点亮欧蒙荧光之夜 传承经典锐意创新

欧蒙集团成立三十周年活动序曲在全国检验年会唱响

重庆2016年9月30日电 /美通社/ -- 2016年9月22日，中华医学会第十二次全国检验医学学术会议在山城重庆盛大开幕，同期，全球医学诊断领导企业欧蒙集团成立30周年庆祝活动的序曲 -- 欧蒙荧光之夜也在重庆万豪酒店隆重上演。来自全国检验医学界的40余位专家学者共同出席了“传承经典锐意创新 -- 欧蒙荧光之夜”活动。活动围绕新标准化间接免疫荧光平台在实验室的应用、自身免疫性疾病及其实验室诊断丛书发布和欧蒙杯荧光镜下摄影大赛颁奖典礼三大主题展开。欧蒙亚太集团市场部总监丁桂英女士代表欧蒙集团首先发表了致词，并与欧蒙亚太集团销售部副总监李晓谦女士和现场来宾共同分享了欧蒙的30年创新发展之路。



欧蒙亚太集团总监丁桂英女士致辞

正如丁桂英女士介绍，欧蒙的30年是创新发展的30年，是一次又一次自我突破、自我超越的30年。而伴随着欧蒙的每一次创新，世界临床诊断领域也随之被推向了一个更新的高度。从建立标准化的间接免疫荧光检测平台到推出EPA全自动免疫荧光判读系统、ELP全自动定量检测平台，从提供经典的抗核抗体检测到研发国际前沿的神经免疫检测，从专注血清学检测扩展到基因检测，从打造高品质、领先的检测产品到提供全球质评体系服务，无不引领和支持着世界临床检验领域的快速发展。丁总监的致词得到了参会嘉宾的一致响应，在大家热烈的掌声中结束了。随后，一场间接免疫荧光法在实验室及临床应用的饕餮盛宴正式开启。

传承经典 锐意创新 -- 新标准化间接免疫荧光自动化平台在实验室的应用

间接免疫荧光法是临床诊断中自身抗体检测的标准方法，随着生物化学等技术的不断发展，新的检测技术不断涌现且日益成熟，但是都无法撼动间接免疫荧光法在自身抗体检测中不可取代的地位。欧蒙荧光之夜的首场学术讲座是由四川大学华西实验医学科/四川大学华西医院临床检验医学研究中心蔡蓓博士主讲的《新标准化间接免疫荧光自动化检测》。

目前IIFT检测方法在国内大多数实验室仍处于手工操作、人眼判读的阶段，虽然目前多数实验室已经配备了全自动操作仪器，但是在结果标准化和工作流标准化方面还有待提升。欧蒙推出的新标准化间接免疫荧光检测平台在IIFT自动化进程中获得突破，并被成功运用到华西医院的检验工作中。

蔡博士结合本院的实际应用体验向与会同仁分享了欧蒙新标准化间接免疫荧光检测平台的使用心得，蔡老师指出欧蒙推出的新标准化间接免疫荧光检测平台解决了IIFT方法学自动化应用中遇到的瓶颈，在临床实验室具有优越的应用价值，其全套标准化检测进一步提升了工作效率和检测结果的精确程度。该平台包含间接免疫荧光全自动操作系统和间接免疫荧光判读系统，前者可以自动完成从标本处理到封片前的所有操作，操作者可以选择不同配置以满足实验室对批量检测和杂项整合的不同需求；后者可以自动完成多张荧光片的荧光核型及滴度的判读，避免人工判读的主观影响，同时满足检验人员批量、快速的判读需求。欧蒙新标准化间接免疫荧光检测平台检测通量达到500 tests/次，解决了本院高通量的检测需求，其全自动操作有效降低了操作者的工作强度，提高工作效率，卓有成效地保证了实验结果的标准化。

蔡博士带来的经验分享体现了该平台在临床实验室全面应用的稳定性和可靠性，为其他实验室的全面应用指引了方向。欧蒙新标准化间接免疫荧光检测平台是IIFT自动化发展的杰出代表，也必将引领IIFT自动化发展的风潮。

搭建临床与检验沟通的学识桥梁 -- 《自身免疫性疾病及其实验室诊断 -- 免疫荧光分册》隆重发布

由欧蒙学院主编，多位国内外临床与检验专家参与编纂的临床与检验之桥梁丛书 -- 《自身免疫性疾病及其实验室诊断 -- 免疫荧光分册》在欧蒙荧光之夜隆重发布。上海长征医院实验诊断科、全军免疫诊断中心教授仲人前教授为新书发布会担任特邀主持。

仲教授指出，当前临床免疫检验项目不断增加且日趋复杂，而供检验和临床医师共同参考的实用工具书相对匮乏，欧蒙学院依靠欧蒙公司领先的创新技术和丰富的临床应用经验，特别是企业在自身免疫实验室诊断领域的领军地位，于2015年启动《临床与检验之桥梁》系列丛书的编纂。历时近一年的资料收集整理及编撰工作，丛书的第一本《自身免疫性疾病及其实验室诊断 -- 免疫荧光分册》终于揭开神秘面纱。

本书由中华医学会神经病学分会主任委员崔丽英教授、中华医学会肾脏病学分会副主任委员赵明辉教授、中华医学会风湿病学会委员鲍春德教授、中国免疫学会临床免疫分会主任委员仲人前教授、国家卫计委临检中心张瑞博士等人担任特邀编委。该书将正确指引临床与检验工作者的日常工作，其使用价值得到了学术界的高度认可和赞誉。

为庆祝该书的正式出版，中国免疫学会临床免疫分会主任委员栗占国教授特别发来祝贺视频。栗教授表示本书对于一线的实验免疫技术人员和临床医师来说是一本不可多得的专业著作，对从事风湿免疫和自身免疫性疾病检验工作的技术人员有非常高的使用价值，这本书将大力提升实验室诊断结果的质量，为正确、及时的临床治疗方案保驾护航。

用创意捕捉检验工作的无穷乐趣 -- “微世界 V创想”欧蒙杯荧光镜下摄影大赛揭晓

“微世界 V创想”欧蒙杯荧光镜下摄影大赛大奖揭晓及专家点评作为欧蒙荧光之夜的收官活动，让欧蒙荧光之夜活动在充满艺术气息的氛围中画上了圆满的句号。



欧蒙亚太集团销售部副总监李晓谦女士与王兰兰教授欣赏镜下荧光摄影大赛决赛作品

由四川大学华西医院的王兰兰教授、天津医科大学总医院的胡志东教授、中南大学湘雅医院的刘文恩教授、江西省人民医院的桂晓美教授、贵州省人民医院的张华教授、中国医科大学附属第一医院康辉教授、哈尔滨医科大学第一附属医院关秀茹教授、广西医科大学第一附属医院秦雪教授组成的评审组，秉持公正、公平、公开的原则，对12份参赛选手的作品进行了打分。最终，来自南京军区总医院检验科虞伟老师的作品《消失的绿色荧光哪去了？》以及来自中山大学附属第一医院检验科曾智杰老师的作品《光之蝶》并列夺得本次大赛的超级大奖“欧蒙荧光之星”。专家评审组代表王兰兰教授表示：《消失的绿色荧光哪去了？》色彩丰富，画面层次饱满，作品记录了分子的变化过程，以独特新颖的立意和具有深意的艺术创想赢得专家组的一致认可，作品体现了作者间接免疫荧光方法学检测技术的纯熟和热爱之情；而《光之蝶》则以简洁的沟通和鲜明的主题夺人眼球，作品以黑暗中飞舞的蝴蝶寓意患者的希望，道出了万千医务工作者的心声：患者的健康就是我们不断追求的目标！

本次大赛打破了检验和摄影专业的界限，活动旨在充分展示检验工作的精彩之处、激发更多业内同行去捕捉工作中的美并勇于积极分享，活动引起了广泛关注和热情参与。大赛组委会负责人表示：荧光方法学之所以有艺术、检验工作之所以有创意，全部仰仗于各位检验工作人员对工作的热爱和倾情投入。欧蒙杯荧光镜下摄影大赛愿继续携手广大检验同仁，共同发现、分享、展示检验工作的魅力。

至此，欧蒙荧光之夜在轻松、欢乐的气氛中成功落下帷幕。

极致创新、健康领航！未来，欧蒙将一如既往地践行企业社会责任，从产品服务、学术推广、科研合作、人才培养等多个维度，推动各级医疗检验水平的提高。