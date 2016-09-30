十一黄金周老佛爷百货中国旗舰店邀大家“全民退税”

北京2016年9月30日电 /美通社/ -- 全球时尚风向标老佛爷百货一直是汇聚世界领先时尚品味潮流的殿堂。为祖国庆生，老佛爷百货中国旗舰店开启极具创新意味的“全民退税”限时优惠活动，帮大家在这个黄金周省去舟车劳顿，无需远渡重洋，轻松享受“退税”优惠，同步拥有国际一线大牌潮牌本季最In单品。

数百国际时尚品牌齐参与 “全民退税”high翻假期

源于法国巴黎的老佛爷百货，中国旗舰店位于北京西单北大街，坐拥逾600个国际大牌和时下最hot的设计师品牌，是名副其实的潮流汇聚地。此次，数百个广受瞩目的时尚品牌参与到“全民退税”活动中，即立享秋冬新品折上88折优惠，让大家随时保持与国际最新潮流同步。

参与“全民退税”的品牌包括现时火爆时尚圈的各大国际品牌，包括Jimmy Choo、Giuseppe Zanotti Design、Stella McCartney、Marc Jacobs、Manu Atelier、Chiara Ferragni、MSGM、Ports 1961、TOGA PULLA、Hilfiger Collection、 NO.21、SEE by Chloe、Alice McCall、The Kooples、Carven、Paul Smith、Marcelo Burlon、Solid Homme 等等！

轻松无忧出行 老佛爷Easy come easy购

除海量潮牌美物享限时优惠外，老佛爷百货也在十一期间推出了购物免费专车专送、免费停车等等服务。

这个黄金周，来老佛爷百货一手掌握最前沿潮流资讯单品，体验潮酷型格吧！