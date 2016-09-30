TCL推出高端副品牌XESS创逸，布局全球高端市场

深圳2016年9月30日电 /美通社/ -- 2016年9月28日，TCL2016秋季新品发布会在中国广州开幕。发布会上，TCL推出了高端副品牌XESS，同期发布了XESS创逸旗下电视产品X1、X2和大屏产品S1。与TCL有着二十多年老友交情的中国女排主教练郎平到现场为助阵，并成为高端副品牌XESS电视产品的形象代言人。

高端副品牌XESS的重磅推出

本次发布会上，TCL集团董事长、CEO李东生阐述了TCL推出高端副品牌“XESS”的深远意义：首先，TCL作为中国企业国际化发展的先行者，始终认为提升中国品牌的品牌力是取得成功的关键，TCL XESS将通过领先的科技创新、设计理念以及高端品质，打造TCL在全球的品牌力。其次，XESS创逸是适应消费需求升级而推出的品牌，它将以更好的品质感、科技感满足高端消费者的需求。第三，TCL通过“双+”战略，实现了形成提供智能产品与互联应用服务的能力，TCL将借助“智能+互联网”的优势进一步弥补市场的空白。



TCL集团品牌管理中心总经理Alice Lee讲解XESS的品牌理念

TCL集团品牌管理中心总经理Alice Lee在发布会上对XESS的理念进行了详细的讲解。XESS定位在于“满足精英人士对卓越的追求”。“以先人一步的创新科技，引领行业的标准”，“以先人一等的顶级配备，体现非同凡响的高端品质”；“用简约现代的匠心设计，彰显独到的艺术气质”；“以精致细腻的细节工艺，映衬独特的生活品味”为其理念的四大支柱。

郎平成为XESS电视产品代言人

中国女排的灵魂人物，中国女排主教练郎平出席发布会为XESS高端副品牌揭幕，并宣布成为XESS电视产品形象代言人，引发轰动。李东生表示，TCL非常希望邀约一位“源于中国、属于世界”形象的嘉宾一起开启此次TCL高端品牌的序幕，郎平的形象非常契合。

现场，郎平讲述了她与李东生及TCL 20多年的情谊故事。她表示，李东生与TCL在中国女排最困难的时候，伸出了援助之手，令她记忆深刻，自此，使双方建立起长达20多年的友谊。她认为，李东生是一位有梦想并坚守理念的企业家，此外，郎平对TCL拥有的工匠精神、拼搏精神、创新精神等企业特质非常认同，并肯定这是TCL成功的关键。

此次推出的XESS旗下产品X1、X2两大系列电视产品体现了高品质与高品味的完善融合。X1、X2采用了目前最好的发光材料 -- 悦彩量子点显示材料，实现了行业最高色域、纯净色彩展现以及精准色彩表达，同时配有的独家专利画质处理引擎，可从多方面全面提升画质水平。其中，X1使用了达到业界最高发光单元的分区背光技术，并创造了行业领先的OD 8mm显示方案。

这两大产品展现了最先进的设计理念，其中X1进行了20多次、长达2500多个小时各部件、整机的试产验证。而X2彰显简约而有格调的型格艺术外观，体现了6个国家40名顶尖设计师的心血力作。此外，XESS创逸电视产品是最领先的“智能+互联网”产品的代表，其产品搭载了家庭智控中心，包括了魔法影院、回家模式、智控模式3大核心应用场景。

而TCL通讯推出的XESS旗下产品移动大屏产品S1，则聚焦于有父母、有小孩的“三明治家庭”，以创新的理念，为满足家庭不同用户、不同场景的使用需求，定制了儿童教育、厨房美食、轻松办公等多场景时光，并通地过支持手势与语音操控、与支持“摇杆式”操控多视窗性能，让用户可做到多任务高效并行。

智能+互联网，TCL塑造新生态体系

此次发布会上，除高端副品牌XESS旗下的产品外，TCL各大产业均推出了创新科技的代表之作。

TCL通讯推出了TCL 950、TCL 580两款手机，其中，TCL 950聚焦为商务人士提供一站式的移动商务解决方案，其“会议助理”可实现高品质的降噪录音，并支持离线与人工两种模式下将语音直接转换成文字，同时可录音与图文同步记录。另一款新品TCL580则针对于年轻群体的轻商务特性，以金属与玻璃的结合创造了浑然一体的质感。

TCL家电产业的阵容更加庞大，其中，拥有17项专利技术的风冷双变频十字四门冰箱与攻克了技术壁垒的免污洗衣机犹为突出。TCL空调则以智能+个性化产品战略突破了瓶颈，其产品以用户驱动主导自身产品升级，其双贯流出风F1系列、智孝系列老人空调、乐享系列音乐空调等产品均获得了良好青睐。TCL的智能健康电器新产品TCL800F空气净化器，各项指标都达到并超越了新国标的要求，在净化性能方面表现优异。

近年来，TCL以“智能制造+互联网服务”的产业形态，打造了全新的生态体系，致力于围绕家庭、移动、商用三大场景，为用户创造更为丰富的产品与服务体验。随着TCL的教育、娱乐、生活、游戏四大子生态链的逐步成熟，TCL的互联网应用服务在差异化内容服务方面的优势逐渐突显。