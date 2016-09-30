DEKRA德凯集团+PSCI，致力于医药供应商过程安全

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 9月22日，由医药供应链管理委员会（以下简称 "PSCI"）与 DEKRA 德凯集团合作举办的为期四天的“供应商能力建设：深入了解负责任的商业行为研讨会”在上海圆满落下帷幕。250多名全球知名医药品牌（辉瑞、强生、诺华、勃林格殷格翰、礼来、拜尔、GSK、MSD、武田等）及其供应商代表参加了此次盛会。



开幕式

依托专业平台 共同推进医药及生物医药方面劳动与环境健康

本次研讨会共由六大议题组成，分别是化学反应危害及失控反应评估、过程安全管理、绿色化学、工业卫生、劳动保障实践和商业道德与环境合规。

DEKRA 德凯集团中国区过程安全负责人周益华先生担任本次研讨会嘉宾主持，PSCI 副主席 Julie Brautigam 女士、DEKRA 德凯集团首席技术官 Vahid Ebadat 先生等出席了开幕式并致辞。

Julie Brautigam 副主席在开幕式说道：“PSCI 致力于为医药供应链创建更好的社会、经济、安全和环境。此次研讨会旨在推进对掌握医药及生物医药方面的劳动与环境健康安全所需技能的知识与理解。”

Vahid Ebadat 先生则以《通过有效的过程安全能力建设和安全文化管理来防止灾难性事故的发生》为题，为大会拉开序幕。Vahid Ebadat 先生表示道：“易燃气体、蒸汽、粉尘、有毒及反应性化学物质在生成、处理或存储的过程中容易发生火灾、爆燃或化学反应失控的危险。持续的重大安全事件一直提醒公司需更有效地理解和管理过程安全的隐患和风险。公司的领导层面应建立过程安全管理体系及自上而下的安全文化，由一些合适的具备一定教育背景、拥有丰富经验、接受过相关培训的人员，通过数据分析来建立组织相关的过程安全能力。”

DEKRA，过程安全专家

作为本次的主办方之一，数位来自 DEKRA 德凯集团全球的过程安全专家分别从化学热稳定性评估技术、量热法反应表征、制药行业的火灾和爆炸危险、制药企业工艺安全管理与可持续发展、制药行业的过程安全事故及吸取的教训等多个分议题入手，详细深入地向与会者讲解过程安全管理以及化学反应危险分析及预防。

四天的研讨会虽然短暂，但内容丰富。与会者纷纷表示，通过专家的讲解分享，受益匪浅。

DEKRA 德凯集团作为世界知名第三方检测检验机构，可提供完整的过程安全方案，对质量，专业性和完整性保证作出承诺，DEKRA 德凯集团不仅提供专家咨询意见，同时不断创新以确保安全解决方案走在过程安全的前沿。