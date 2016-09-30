国旅运通全球商务旅行李马可先生获2016年白玉兰荣誉奖

上海市政府授予李马可先生该奖项，表彰其为推进上海商业发展，尤其是在企业差旅管理领域所做出的杰出贡献

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 国旅运通全球商务旅行 (CITS American Express Global Business Travel) 很高兴地宣布，该公司中国大陆及香港地区副总裁兼总经理李马可 (Marco Pellizzer) 获得了上海市政府颁发的知名奖项 -- 2016年上海白玉兰荣誉奖 (Shanghai Magnolia Gold Award)。2014年，李马可先生获得了白玉兰纪念奖 (Magnolia Silver Award)，而现在他因对上海市做出的卓越贡献获得了2016年白玉兰荣誉奖。该奖项以上海市花命名，专门授予为经济、商务环境、国际关系、社区发展和其它专门管理领域做出重要贡献的外籍高管与企业领导人。颁奖典礼于本周在上海市政府举行。



上海市市长杨雄先生向李马可先生授予上海市白玉兰荣誉奖



李马可先生写下对上海深深的祝福

此次获奖是为了表彰李马可先生为推进上海企业差旅管理做出的贡献，主要是表彰其过去八年来在中国领导国旅运通全球商务旅行方面发挥的作用。李马可在主导并策划每年在上海举办的中国商务旅行论坛方面发挥了至关重要的作用。过去12年，中国商务旅行论坛通过提供有关商务旅行管理的独特见解与市场分析引领着中国商务旅行行业的发展。每年，该论坛将来自企业旅行行业（包括航空公司、酒店主、政府机构、技术公司、跨国公司和中国公司）的约700名高管汇聚一堂，分享行业洞察与专长。

除了在商业方面的努力之外，李马可先生以及国旅运通全球商务旅行的团队还提倡企业领导人花费时间与精力帮助其工作生活所在当地社区的重要性。该公司发起了一项支持上海乃至中国各地多所学校的企业社会责任计划，为贫困地区的孩子提供支持。

李马可先生说：“能够得到这一奖项，我感到非常感动，也非常自豪。我在20多个国家生活与工作过，我毫不犹豫地说上海是现代大都市的典范之城。上海市完美结合了高科技与传统，是生活工作的理想场所。”

“鉴于我们国旅运通全球商务旅行的业务类型，我很幸运能够与众多中国和国际公司打过交道。我很开心地看到大家对发展中国企业商务旅行充满激情与热情。通过我们的中国商务旅行论坛以及其它活动，我们将继续帮助我们的客户与行业发展壮大，走向成熟。”