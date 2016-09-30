两大创新助力光伏行业高速高质量发展

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 在上月结束的首届东北光伏论坛以及第十一届 Asiasolar 亚洲太阳能光伏创新与合作论坛这两大光伏盛会上，国际知名第三方 TUV 北德在大会上分享了他们的两大创新业务 -- 金融创新以及技术创新。TUV 北德集团光伏事业部总经理须婷婷女士、光伏系统总监肖晨江先生分别在论坛上发言，并接受了媒体采访。

一、金融创新 -- 新商业模式解决分布式电站融资难的痛点



TUV北德集团光伏系统总监肖晨江先生

在“2016东北能源经济转型与光伏产业展望论坛”上的专题演讲

肖晨江先生介绍道，“作为国内电站评估总量最大的第三方，目前我们在全球完成11.7GW 电站评估，国内团队累计评估8GW 电站。除了传统的电站服务外，TUV 北德已经得到金融机构、保险公司和再保险公司的背书，如果光伏电站全程由TUV 北德进行质量管控，我们可以帮助电站业主进行融资。”

那么 TUV 北德如何进行金融创新？肖晨江先生解释道，“TUV 北德和项目业主承担共同开发项目角色。在取得项目资源之后，项目业主需要金融机构进行融资贷款等。而金融机构由于缺乏技术背景，他们需要引入一个中立、专业的第三方技术服务商 -- TUV 北德，对整个电站项目环节进行全过程质量监控，把控资金风险。与此同时，项目业主同样需要 TUV 北德对整个电站的设备供应商进行供应链管理，并对 EPC 建造方进行施工监督电站质保。另外，如果项目业主在向金融机构申请贷款时面临资信不足的情况，认可 TUV 北德的保险公司可以为其项目承保增信。TUV 北德的加入会促进光伏电站市场形成完整的生态链，我们提供专业的技术服务，不涉及何组件或者设备买卖，只为在整个电站建设和交易环节为项目业主和金融机构双方提供一份中立可靠的第三方评估报告。”

二、技术创新 -- 独家开发M.A.P.气象数据采集平台，测评系统效率更中立更可靠

肖晨江先生说道，“我们今年推出的 M.A.P.气象数据平台服务，配备了远程数据传输和高精度气象传感器，能够对电站现场采集到的第一手气象数据进行处理，并实现智能运维和评估系统效率的功能。目前，TUV 北德是唯一一家研发此项服务的国际第三方。”

对于集中式电站，M.A.P.服务有三大优势：

第一，数据独立性。作为买卖双方认可的第三方机构，TUV 北德可以公正、独立地进行系统效率的评估服务。

第二，气象站精度。光伏电站由于预算、重视程度和专业知识领域等多种因素，导致采购的气象站的精度经常满足不了实际运用的要求。而 M.A.P.采用经过校验的灵敏、精确的传感器来采集辐照度和温度的测量值。

第三，根据多样的现场环境，提供定制化测试方案。例如在大型地面和山地光伏电站中，气象数据往往会因为复杂的地形而有所差异，M.A.P.能够实现多台同步测量，之后对数据进行整合从而得出更为精准的系统效率。

而对于分布式电站，规模相对小、电站地点分散，在运维方面很难把控。通过安装 M.A.P.，能够将采集到的气象数据上传，实时与发电量进行对比，运维人员可以在远程监控各个分布式电站的运营状态。M.A.P.能够在发电量发生异常之时，提醒运维人员对电站进行针对性的清理或者故障排查，避免电站长时间低效运营。

M.A.P.充分体现了“互联网+”及“云概念”，使分布式电站在远程管理下做到无人值守，智能运维，大大提升运维效率。



TÜV北德集团光伏事业部总经理须婷婷女士

受邀参加“第十一届Asiasolar亚洲太阳能光伏创新与合作论坛”对话

最后，须婷婷女士就这两大创新发表了她的见解：“电站行业是一个创新、涉及多领域的行业。TUV 北德作为第三方技术服务商在做好本职电站检测评估工作以外，也在不断思考如何提供业主更好的技术服务。经过长时间的资源储备，与一些金融机构、保险机构积极地沟通，我们推出了金融创新商业服务，可以提供给电站业主一整套的解决方案。现今，电站买卖双方都深刻意识到系统效率在电站交易中的重要性，因此在技术方面我们开发了 M.A.P.服务，TUV 北德可以公正、独立地进行系统效率的评估服务。同时，M.A.P.采集的大数据也有助于电站专家后期对于电站发电效率问题进行研讨。这一切都是为了让投资方、业主能够在产业里获得更丰富的资源，在 TUV 北德第三方的质量风险把控下，保证电站系统效率、达到收益目标。”

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