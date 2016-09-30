WEFUN《王者荣耀》比赛视频曝光 线上赛直播10.22登录熊猫TV

中国南京2016年9月30日电 /美通社/ -- WEFUN微竞技大赛线上赛部分于9月初正式启动，本届WEFUN提出了“游戏人生第一战”的口号，并为玩家准备了类型丰富的游戏项目，从轻度休闲到重度竞技一应俱全。其中《王者荣耀》比赛吸引了超过30支战队和1000名单人选手报名海选，成为本届WEFUN赛事的人气王。除了数目庞大的奖金吸引外，在《王者荣耀》夺冠也意味着能入选WeFun俱乐部青训队，成为职业战队的后备力量，随时奔赴职业赛场。



WEFUN微竞技大赛

目前，《王者荣耀》线上赛事已接近尾声，晋级线下赛的战队名单将于9.29在WEFUN官网（wefun.play.cn）公布。本届WEFUN《王者荣耀》项目的参赛战队均未获得职业联赛资格，但在经过海选后正式参加线上赛的30多支战队中，还是出现了不少实力强劲的队伍，如悠然、稳住我们能赢、灭神等，若他们能一路拼杀夺冠，将直接开启职业电竞之路。下面的视频就是灭神战队与SEVEN战队在线上预赛中的精彩对决。更多线上赛精彩合辑视频将配备解说，在10.22和10.29登录熊猫TV进行独家放送。



Seven VS 灭神精彩对决

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WEFUN线上赛将分为两期，一期晋级的6支战队是稳住我们能赢、灭神、扫黄大队、悠然以及爱拍GK、爱拍闲云野鹤。十一假期后，8支晋级战队将全部产生，参加11月19日在南京举办的WEFUN微竞技大赛秋季线下决赛。线下赛冠军将获得数十万现金大奖和签约WeFun俱乐部青训队的机会，与职业选手共同训练和生活，开启职业电竞之路，熊猫TV将对决赛进行全程独家直播。