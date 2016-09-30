WEFUN微竞技大赛《王者荣耀》晋级名单公布

11.19开启夺冠之路

南京2016年9月30日电 /美通社/ -- 2016WEFUN微竞技大赛自6月开放报名，9月正式启动《王者荣耀》线上海选，共吸引30多支战队和1000名单人选手报名。经过第一轮线上海选和线上晋级赛，一期共有6支战队晋级，分别是稳住我们能赢、灭神、扫黄大队、悠然以及爱拍GK、爱拍闲云野鹤。十一过后爱游戏将进行二期队伍的选拨，最终一共产生8支战队进入11.19在南京举办的线下秋季决赛，争夺数十万现金大奖和签约WeFun俱乐部青训队的名额。



WEFUN微竞技大赛

WEFUN微竞技大赛《王者荣耀》线上海选和晋级赛分别采用BO1和BO3单败赛制。所有参赛战队均未获得职业资格，这与WEFUN电竞在年初提出的“游戏人生第一战”理念相吻合，“我们希望WEFUN能给那些暂时还没有途径进入职业联赛，但立志成为职业选手的玩家提供一个机遇，让他们通过WEFUN赛事平台，直接打开通往职业人生的大门。”



WEFUN线上赛精彩对决

本次WEFUN《王者荣耀》的参赛选手大多出身游戏平民，战队成立时间不长，大赛经验、个人能力、团队配合都处于成长积累阶段。但在线上选拔中还是出现了不少实力强劲的战队和老面孔选手，如“稳住我们能赢”和“灭神”分别拿过TGA月赛和周赛冠军，“悠然”战队队长堕城曾是2015年EFUN《自由之战》全国冠军队成员。本届WEFUN微竞技大赛与爱拍达成深度合作，由爱拍平台参与WEFUN的队伍中，“爱拍闲云野鹤”“爱拍GK”“爱拍云端”表现抢眼，其中“爱拍云端”的组织者为首届EFUN全国冠军蒋其添。



WEFUN微竞技大赛王者荣耀项目冠军奖杯

11月19日，2016WEFUN微竞技大赛线下秋季决赛将在南京举办，熊猫TV全程独家直播，《王者荣耀》比赛三甲战队将有机会与WeFun俱乐部旗下青训队签约，与职业队一同生活和训练。另外，《王者荣耀》线上选拔的对战视频将在10.22和10.29登陆熊猫TV，届时将有知名主播对精彩赛事进行解说。另一款线下秋季决赛游戏《魂之幻影》的线上选拔将在十一后开启，赛制和流程可登陆WEFUN官网wefun.play.cn 或关注微信公众号：WEFUN电子竞技查看。