昔日张瑞敏怒砸冰箱旧址 崛起亲和源高端养老公寓

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 9月29日，中国养老产业曝出一则大新闻。全球白电领导企业海尔集团旗下的海尔地产与中国养老产业领军品牌亲和源签约，双方就海尔地产开发的“青岛时代广场云街”项目中打造首个高端智能养老项目达成共识。同时，双方将发挥各自在养老、家居、智能家电等方面的优势，在智慧型养老社区、智慧养老服务等多个领域展开全面战略合作。



双方代表签订项目合作协议



签约仪式现场

该项目是坐落于青岛繁华地段的“青岛时代广场云街”计划的重要组成部分，作为国内首个“医养结合”智能型养老公寓，亲和源将投资5亿元巨资。该项目的养老服务面积近3万平方米，共计200多套智能养老公寓单元。作为国内首个坐落于大型城市中心商业区的高端养老公寓，项目将融入海尔地产“互联网+住居”的理念，不仅在建筑设计和空间规划中体现智慧化升级，同时融入海尔 U-home 体系下的智能家居产品，用互联网和智能化的理念，让为老服务更细致、贴心。而亲和源股份有限公司作为中国养老行业知名品牌，则希望将在养老行业10余年积累所形成的集居家养老、社区养老、机构养老于一体的亲和源会员制养老模式融入到项目中，并在该项目建设与运营过程中提供专业的养老社区规划、构建、定位、管理、运营等一系列行业体系和标准。同时，亲和源将全球领先的快乐服务、健康服务、终身照料服务等养老服务理念与海尔高科技智能化的智能家居融合，将为长者们带来更具科技和智慧的社区养老体验，让长者们在这里可以老有所养、老有所乐、老有所为。



青岛时代广场效果图

另外，该项目区别于其他智能化的养老地产项目，它不仅仅通过“高科技+互联网”为长者提供便捷的养老生活和全面的康复护理，亲和源更为该项目注入社群养老的理念，通过打造一种“圈层文化”，塑造快乐惬意的人文氛围。亲和源的一位负责人介绍说，亲和源致力于把有共同愿望、共同理念和共同价值观的长者聚在一起，基于他们的文化背景，使他们的需求统一化和浓缩化，让长者们在这里能够收获友情、实现价值、保持尊严，同时也能享受到最好的为老服务。

该项目所在大厦地址正是海尔老冰箱厂原址，正是数十年前“张瑞敏怒砸冰箱”传奇故事的发源地，海尔这艘巨轮正是起航与此。而今时今日，这里将再次见证一个新的传奇的诞生。海尔地产将该项目定在此处，既表达了对海尔地产涉足养老行业的万丈雄心，也体现了对该项目未来的服务所应秉承的专业精神的良苦用心。据海尔地产执行总裁赵凤存表示，亲和源会员制养老模式和理念处于国内领先地位，多年以来已有多个成功项目和丰富经验。他对双方的合作充满信心。亲和源股份有限公司董事长奚志勇表示，海尔地产联手亲和源试水养老，双方将各展所长，引领岛城并辐射中国高端养老产业发展。