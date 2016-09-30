来伊份获迪士尼授权 时尚食品换上经典形象“新装”

引领休闲食品行业开拓中高端市场

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 日前，在华特迪士尼（中国）2017消费品授权计划启动大会上，著名休闲零食品牌“来伊份”正式获得华特迪士尼（中国）有限公司授权，来伊份将推出全系列迪士尼主题包装休闲食品，涵盖其果蔬干、坚果、蜜饯及伴手礼盒等多个系列的上百款产品。此次授权合作，不同于以往只对个别商品或个别系列授权，而是全系列产品合作，来伊份借此将国际化元素融入品牌，将国内休闲食品行业推向更为时尚、年轻、活力的新高度。

“迪士尼的故事属于每个人。”迪士尼消费品及互动中国区副总裁及总经理林家文表示，“1991年，迪士尼与中国合作伙伴签署授权协议，第一次推出米奇授权产品，如今，我们已经在国内拥有最为强大的授权商网络，全品类、高品质的创意产品为消费者提供丰富选择。观众对迪士尼的喜爱源自内心深处，正是这样的喜爱让他们把迪士尼故事通过各种形式带入自己的生活。通过迪士尼、皮克斯、星球大战和漫威四大核心品牌和旗下的人物系列，我们为消费者带来的体验延伸至电影、电视或主题乐园之外的消费品，随着更多精彩内容的推出，相信消费者与迪士尼品牌的联系将更加深刻和紧密。”

全球广受欢迎的米奇系列、迪士尼公主，以及大热的疯狂动物城系列等，都将出现在近百款来伊份休闲零食包装上，在全国超过2200家来伊份门店，为消费者带来全新体验。



全球广受欢迎的米奇系列将出现在来伊份休闲零食包装上

开拓休闲食品行业中高端市场 实现国际品牌零突破

据前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》显示，目前国内休闲食品的市场能量还未能全面释放。休闲食品厂商仍集中在低端市场，中高端市场的还未能充分开发，从质量到包装，以及产品内涵，仍然处在较为粗糙的阶段。国内休闲食品消费市场广阔，品类众多，还可以创新口味和品牌，开发新的市场，在进一步的细分市场里发掘机会。未来，中高端市场将会进一步打开。

来伊份将以新款伴手礼作为进军国内伴手礼市场的第一步。借助迪士尼强大IP影响力，结合来伊份的产品研发能力、创造力，以及对产品品质的精益求精，向市场推出全新的、有国际水准的中国伴手礼系列。

目前，来伊份已设计推出了“阿拉有礼”这一展现上海本帮文化为主、中西融合的伴手礼，不仅包含了西方文化的元素，更将上海本土文化、地标性元素相融合。在礼盒的包装上，上海话成为卡通形象的主要语言，许多有趣的上海话将通过伴手礼传播出去，来伊份不仅仅是在售卖商品，更是把伴手礼文化和上海文化传播出去。

打造时尚消费群体交流平台 传播中国饮食文化

伴手礼仅仅是来伊份时尚焕变的第一份惊喜。儿童食品、青年休闲食品、白领女性食品等，作为来伊份的核心产品将陆续实现时尚蜕变。

来伊份不仅是一个品牌厂商，它更是中国一、二线市场，年轻消费体交流、沟通的平台。数据显示，截至2016年6月末，来伊份先后在上海、江苏、浙江、北京、安徽等地区开设2271家门店，其中，连锁直营门店2111家，特许经营加盟门店160家。自建现代物流中心，搬运当季鲜味，建设新型的信息化营销服务体系，全渠道布局线下门店、PC端、APP、微信等销售服务，提供快速便捷的个性化购物体验平台。截至2016年6月30日，已有1400万注册会员欢聚集结吃货联盟。近年来，来伊份坚持专业、专心的品牌理念，专业于味，专心于爱，把味道做成品牌，把品牌做成文化，秉承美味工匠的匠心精神，创造出更多更好的休闲零食所带来的休闲文化体验项目。