多哚新一代88克轻巧型可穿戴VR产品Dlodlo V1启动众筹

纽约2016年9月30日电 /美通社/ -- 由多哚开发的全球首款外表酷似太阳镜的可穿戴VR（虚拟现实）头戴式设备Dlodlo V1于9月28日在Kickstarter推出众筹计划，目标是在40天内筹集20万美元，最后将以559美元的售价为客户提供超值的Dlodlo V1。

在8月8日举行的纽约产品发布会上，小巧、轻便、时尚且耐用的Dlodlo V1依靠自身具有的数项技术性突破，引起了高度关注。这包括以下独有特征：

舒适、时尚设计，仅重88克，采用厚度16毫米镜片

400 x 1200分辨率和90Hz刷新率

105度视场角

通过多哚自主开发的预判算法来最大程度降低动态延迟水平，从而减少头晕现象

依托这些技术，Dlodlo V1能够最大程度降低动态延迟水平，从而为用户极大减少穿戴眼镜之际的头晕现象。与此同时，它可以自动畸变校正，提升用户对视觉内容的体验。多哚还采用了特殊设置，可根据近视用户的需求进行调节，因此经常戴眼镜的人士无须佩戴额外的矫正眼镜。

多哚首席执行官李刚(Li Gang)表示：“Dlodlo V1是多哚在VR设备开发方面取得的突破，也是在向大众推出VR设备方面迈出的具有里程碑意义的一步。Dlodlo V1体积更小、更加智能、更加美观，可提供优于市面上其它VR产品的更好体验。从光学和电子学到材料和结构，我们在每个环节都取得了进展。”

多哚现拥有H、A、V和X这4个产品系列。多哚的旗舰产品包括限量版Dlodlo Glass H1、升级版Dlodlo H2、Dlodlo A1（用于iPhone）、Dlodlo V1、Dlodlo X1一体机，以及独立外部主机D1。

为了扩大其产品范围，多哚不仅设计和开发可穿戴VR眼镜，还推广视频、游戏和应用等兼容多哚硬件的VR相关内容。该公司的内容平台目前可播放658部视频，包括139部3D电影和519部全景视频短片。该平台还推出了Basketball（疯狂篮球）、Deep Space Battle（外太空大战）和Lamper（捕猎者）等76款单独的体育、动作冒险和射击游戏。

李刚还表示：“Glass V1仅仅是一个开始。我们产品战略的未来举措不仅限于生产硬件，还将提供鼓励用户分享的各种内容。我们希望越来越多的人们可以随时随地享受终极的虚拟现实体验，并且依托像以硬件、软件、应用、平台和社区为支持的智能眼镜一样的各种产品，我们可以打造真正的虚拟世界——Dlodlo World。”

详情请访问：https://www.kickstarter.com/projects/203407287/dlodlo-v1-opening-a-new-world-of-vr或http://www.dlodlo.com/en