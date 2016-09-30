百特连续性肾脏替代疗法全面升级 Prismaflex SW8.0在华隆重上市

为急重症患者提供更灵活、易用、安全的多脏器支持

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 百特医疗近日宣布，其行业领先的连续性肾脏替代疗法（CRRT），即急危重症一体化多脏器支持平台Prismaflex的最新升级版产品Prismaflex SW8.0正式在中国市场上市。Prismaflex系列产品是专为提高急危重症患者的血液净化治疗水平而设计，是开展各类急危重症临床急救的关键医疗设备。SW8.0版本在前代产品的基础上进行了全面的软硬件升级，可实现更灵活、易用、安全的多脏器支持，帮助拯救并延续更多患者的生命。



Prismaflex SW8.0

连续性肾脏替代疗法（CRRT）是血液净化的一种方式，是在一段较长时间内，每天24小时连续进行体外血液净化治疗，用以替代受损的肾脏功能1，在治疗过程中能缓慢、稳定地改善电解质紊乱、纠正酸碱失衡，有效地进行容量控制及溶质清除。与其他肾脏替代治疗，比如与间歇性血液透析(IHD)相比， CRRT能够广泛应用于众多肾性和非肾性疾病的救治中，对多器官系统的支持提供帮助，为众多急危重症患者争取抢救时机。

百特中国急重症业务销售及市场总监张卫峰表示：“Prismaflex系列产品的引进和持续升级是百特通过技术创新拯救并延续生命的积极实践之一。此次推出的SW8.0将进一步充实与强化百特中国的CRRT产品线，使我们能够更好地支持中国急危重症医疗的需求。”

创新解决方案有效提升安全性

安全无疑是所有医疗产品与治疗方案的前提与根本。SW8.0的创新升级方案从不同方面强化了Prismaflex系统临床应用的可靠性，确保为患者提供安全、优质的持续性血液净化治疗。

带有漏液监测功能的全新底座设计，具有高度的液体平衡精度，会在液体累计超过50ml时发出警报 2 ，作为液体失衡警报的有效补充，有助于更及时地发现及纠正临床问题，避免因液体泄漏造成的事故。

，作为液体失衡警报的有效补充，有助于更及时地发现及纠正临床问题，避免因液体泄漏造成的事故。 突破性的续航功能设置，将在设备遭遇突然电力故障时启动设备自带的备用电源，维持长达10分钟的续航运行3，确保急危重症患者治疗的延续性，大大提高了设备在突发情况下的可靠性。

多项软硬件升级助力提高临床效率

对急危重症病人的抢救过程是对“时间就是生命”的最佳诠释。此次SW8.0的多项软硬件升级均着眼于进一步提高多脏器支持系统在临床操作时的灵活性与便捷性，从而提高整体治疗效率，为拯救患者争取宝贵时间。

全新设计的背板以USB接口替代了PCMCIA数据卡用以下载数据，全新数据下载界面支持一次性下载100条治疗数据 4 。

。 升级后的枸橼酸抗凝系统可预设3种浓度及对应的3种钙离子浓度，枸橼酸的入血浓度也可在治疗时随时更改。同时升级后SW8.0的补钙方式也更为灵活，除了可预设3种与枸橼酸匹配的钙浓度外，还可根据置换液与透析液的配方随时更改钙的补充速度。新系统的补钙管是单独连接的，钙可随血直接进入回路管也可选择进入中心补液管，不再受到管再循环率的影响，从而实现一体化补钙。

Prismaflex SW8.0还具有更高的兼容度和操作的便利性。新系统取消了正负动脉压的选择，从而可实现与体外膜肺氧合（ECMO）治疗系统的无缝对接。SW8.0还全面支持X-Mars系统，并可联合肝脏支持系统治疗多器官衰竭患者，是更为全面的多器官支持系统。预连接管路的设计，方便临床快速上机，新增的自动回血功能可预设回血速度和回血量，手动与自动设置实现整合，操作更为灵活便捷，可提升危重患者临床急救的效率。

百特大中华区总裁徐润红表示：“作为全球领先的医疗科技企业，百特根植中国已近30年。长期以来，百特始终致力于通过‘双引擎’的创新模式，一方面持续引入百特在国际上领先的产品与疗法，另一方面大力支持本土研发和设计，以此与中国医疗同行共同应对医疗行业发展所面临的挑战，为中国患者的生命和生活质量做出有意义的贡献。”

Prismaflex系列产品自2008年在中国上市以来，已成功为数十万人次提供治疗，并且在汶川地震、雅安地震、昆山爆炸事故和天津港爆炸事故等重大自然灾害与事故的伤员救助中，发挥了重要的作用。