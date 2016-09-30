ILOPE2016北京光电周10月华丽蜕变，光彩绽放

北京2016年9月30日电 /美通社/ -- 在工业信息化、智能化制造热潮中，光电技术作为多面手备受关注：大功率、超快速、短脉冲激光技术，高分辨率的光学镜头、红外热成像、高精度的光学元件等，增材制造装备、新型传感器、智能化仪器仪表、机器人智能制造装备等新兴产业发展增速。

由中展北京华港展览有限公司主办的ILOPE2016北京光电周暨第二十一届中国国际激光、光电子及光电显示产品展览会将荟聚“光电技术”、“激光应用技术”、“红外应用技术”、“光学器件”等最新技术和产品，为行业提供先进制造技术和科研需求，同期举行第十三届中国国际机器视觉展，共同助力“中国制造2025”。2016年10月17日（周一）-19日（周三），北京·中国国际展览中心（静安庄馆），敬请期待ILOPE北京光电周的华丽蜕变，绽放光彩。

知名展商齐聚一堂，前沿技术引人瞩目

ILOPE2016北京光电周汇集了众多知名展商，如：普爱纳米、美国相干、美国理波、中国电科十一所、镭宝光电、大恒光电、凯普林光电、卓立汉光、索雷博光电、微纳光科、久之洋红外、高德红外等。另外，昆明云锗、信欧光电、光诚光电、戴斯光电、中国电科十三所等也将携光电领域前沿技术及产品闪亮登场，为观众呈现一场顶级的“光电盛宴”。

如期而至的同期活动，不可或缺的现场互动

为了使与会者以及参展商能够更好地了解行业新技术的发展动态，把握技术走向，和市场热点，ILOPE2016北京光电周邀请多位资深中科院院士，学者，专家，以及海外协会推荐的新技术领域的佼佼者，举办多场技术讲座。光电周将同期举办“2016光电新技术及新产品报告会”、“十三届北京激光技术前沿论坛 ”、“2016光电企业与专业从业人员见面会”、“第十三届中国国际机器视觉展览会暨机器视觉技术及工业应用研讨会”，并配套多场技术讲座、新产品发布和专业论坛。

此外ILOPE北京光电周特邀在京两院院士开设“院士大讲堂”就科学研究、工业加工、临床医学等领域激光技术发展前沿做报告。利用立足首都北京，辐射京津冀地区的地理优势，主办方邀请到京津冀高校及科研院所光电专业创新团队和专家举办“光电科研成果转化专题报告会”探索光电科技应用发展前景；与国内高等院校、科研院所合力打造“京津冀光电专业重点高等院校科技创新与成果转化专区”，搭建企业与院校之间合作交流的桥梁，促进光电行业科技成果转化。携手光电行业权威媒体，展示业内最具影响力的期刊书籍，为展商及观众提供光电行业最前沿业内资讯、最先进产品信息、最专业科研文献。

预登记双通道开通，全面实现快捷入场

为方便观众入场，ILOPE2016北京光电周采用领先的检售票门禁系统，开通微信及网页预登记通道，全面实现预登记后现场免填表快捷入场。您可以关注微信公众号，点击“观众服务”栏目中的“我要参观”，或直接点击网页版预登记链接：http://service.ciec.com.cn/ciec_sw/modules/register/preRegm/91365/web/zh/n填写信息获取并打印电子门票，现场于闸机口扫描纸质版条形码或电子版二维码均可入场。

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