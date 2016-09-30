森赫电梯董事长李东流荣获“孔子儒商奖”

山东济宁2016年9月30日电 /美通社/ -- 2016年9月26-28日，由文化部、教育部、国家旅游局、山东省人民政府、联合国教科文组织共同主办的第33届中国（曲阜）国际孔子文化节开幕。2016世界儒商大会暨第七届“孔子儒商奖”颁奖活动在山东济宁圣都国际会议中心同期举行，来自世界各地的杰出企业家代表汇聚济宁，用儒家语言共话商界传奇。

本届儒商大会以“儒济天下，商兴四海”为主题，旨在通过表彰儒商楷模、交流儒商思想、增进友谊、深化合作，促进儒商思想与现代经营理念有机融合。来自中国内地及港台、美国、日本、新加坡、马来西亚、泰国等国家和地区的商界名流、国学专家、媒体记者，以及全国工商联、全国台联、济宁市政府有关部门负责人共计300余人参加了会议。

“孔子儒商奖”被誉为“商界诺贝尔奖”，与“孔子文化奖”、“孔子教育奖”、“孔子友谊奖”并称为孔子文化节四大奖项之一，历经六载，社会影响日渐深远。

今年的“孔子儒商奖”吸引了更多海内外企业家报名参与，经广泛征集、严格评审后，最终森赫电梯董事长李东流等十一位海内外企业家荣获丙申年“孔子儒商奖”。全国工商联原副主席王治国、中华全国台联副会长杨毅周给获奖者颁奖，获奖嘉宾共同宣读《儒商宣言》。

儒商之道是中华商业文明的主流，其历史远至春秋，孔子弟子子贡便被誉为儒商的鼻祖。由孔子创立的儒家思想博大精深，儒家文化中以“义利兼顾”、“诚信守约”、“君子爱财、取之有道”等为代表的经济思想和商业道德伦理，影响和造就了一代又一代成功儒商，形成了以义与利、合作与竞争、自强与自律和谐统一为基本内涵的儒商精神。

此次大会表彰的儒商楷模，均是有文化、守道德，讲操守、爱公益，具有社会责任感的现代企业家，他们积极传播儒家文化思想、有力推动了儒商文化走向世界，树立了中华商业文明道德“弘扬儒家思想、打造社会财富”的优秀典范。

27日晚，与会者一起参加第33届中国（曲阜）国际孔子文化节开幕式，欣赏了独具儒家文化特色的文艺演出；28日上午，孔子儒商代表作为主祭人员和全球各界精英一起出席丙申年（2016）祭孔大典，瞻仰孔子圣象敬献花篮，并代表全球儒商群体向先师孔子行礼。

孔子儒商奖获奖者名单

1、九州通医药集团股份有限公司董事长刘宝林先生

2、山东如意集团董事长邱亚夫先生

3、山东山大华天科技股份有限公司董事长李宇兵先生

4、中乔大三农实业股份有限公司董事长乔书领先生

5、台湾英孚国际投资有限公司董事长王昭扬先生

6、新加坡诗丽雅集团创办人杜南发先生

7、海南椰岛股份有限公司董事长冯彪先生

8、森赫电梯股份有限公司董事长李东流先生

9、山东耕邦医疗集团董事长鲁凤侑先生

10、美国新新集团有限公司董事长梁树新先生

11、台湾微生物科技有限公司董事长蔡宇柔女士