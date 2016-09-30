旺财谷正式成为中国互联网金融协会首批会员单位

北京2016年9月30日电 /美通社/ -- 2016 年被称为互联网金融监管元年，从2015年12月《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）》的推出到2016年3月中国互联网金融协会(以下简称“互金协会”)正式成立，以P2P为代表的互联网金融在规范发展的道路上迈了一大步。旺财谷因合法合规被吸纳为协会首批会员单位。旺财谷上线之初就坚持践行普惠金融服务实体经济的发展理念，严谨的风控和宾至如归的客户服务在业界积累了良好的口碑。经过近一个月的等待，旺财谷在9月30日收到了协会寄来的会费缴纳发票，这意味着旺财谷以协会会员的身份正式加入了互金协会。

自2014年获得国务院批复至今，互金协会就一路高歌。

2016年3月，互金协会第一次会员代表大会在上海召开，互金协会详细名单出炉，首批会员400多家，47家入会P2P成亮点。旺财谷所在的南京易投贷金融信息服务有限公司以创始会员的身份参加了成立会议，见证了这一互联网金融发展史上里程碑的一刻。2016年6月，旺财谷率先完成了国家互联网应急中心的数据对接工作，成为工信部网络应急安全中心首批实时接入单位，为互联网金融合法合规发展树立了新标杆。

自协会建立之后，牵头做了一些列务实的举措，为整个行业的良性发展做出了积极贡献。

8月26日，国家互联网应急中心和互金协会牵头主办的国家互联网金融安全专家技术委员会（以下简称“专委会”）在京成立，旺财谷成首批会员单位和试点接入单位，也是电子数据保全副组长单位。协会副主任吴晓灵在会上发言分析，当前新的金融体系的安全主要包括两方面，即技术的安全和业务的安全。专委会一方面为互金行业监管提供有力的技术支撑，另一方面互金行业发展提供安全技术支持。旺财谷在技术安全方面，采用了国际领先的系统加密及保护技术，并有专人24小时严密监控，契合了专委会的建立理念。8月，协会还牵头搭建了互联网金融平台信息共享系统，系统自动加密交易和资金信息以保证数据在网络交换过程中的安全性，旺财谷目前已经开始了信息共享的对接工作，一旦数据对接成功，平台整体的风险控制能力将得到极大的提升，为资金安全提供了双重保障。

两年时间，15亿的融资总额惠及了上百家企业。旺财谷为企业提供了足够的周转资金，盘活了供应链的上下游企业，在切实解决企业融资难题的同时也为服务实体经济做了不小的贡献。

旺财谷自上线之初，就十分重视平台的依法合规运营，拥抱监管。不但积极主动向金融主管部门报备信息，而且主动向投资者充分披露平台的基本情况、商业模式、运营数据、管理团队及项目详情等真实有效的数据。

未来，旺财谷将不忘初心，以更加严谨合规、严于律己的姿态接受广大投资者的严苛审视与选择。在扎根应收帐款的基础之上，不断细分市场领域，优化产品机构，丰富资金端的产品供给，为投资人提供更多优质安全的金融产品。