晶品x林子楠x Vespa艺术与商业跨界交流会

晶品一周年庆精彩活动享不停

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 9月14日至11月6日，晶品开启 Love & Mode 主题活动暨晶品一周年庆典，集结各方潮流势力、联合特色商户、融合时尚、艺术、美食、人文的特色活动，正在精彩上演、



晶品一周年庆

9月2 9日起晶品于一楼中庭带来“晶品x林子楠x Vespa跨界艺术展”，新锐涂鸦艺术家林子楠以“花”和“晶体”两种自然产物与数字时代背景下的元素作结合，创作装置作品“Organism”，旨在表达艺术对生活时代的思考。除了主装置外，现场还展示林子楠为代表经典风尚的 Vespa 车身涂鸦的跨界作品，与购物中心的中庭主装置相互辉映，代表了晶品想要呈现给大众的商业与艺术的结合，也代表晶品的风格，既遵循经典，也崇尚前沿时尚。



林子楠为代表经典风尚的 Vespa 车身涂鸦的跨界作品

在“晶品x林子楠x Vespa商业与艺术跨界交流会”上，主办方邀请到涂鸦艺术家林子楠、比亚乔集团中国区总裁贵尔福先生、晶品 Crystal Galleria 总经理龙秀慧女士以及20多家媒体和嘉宾到场，交流与分享跨界艺术合作的心得。此次艺术展并不是晶品第一次举办艺术展览，晶品 Crystal Galleria 总经理龙秀慧女士介绍道：“2014年10月14日 soft opening 之际，由法国著名设计师 Nathalie Decoster 所设计的雕塑作品 -- Time is Passing 在此落户，这一年里，晶品的艺术活动是不间断的，接下来，我们也一定会带给消费者更丰富的艺术体验。”



晶品x林子楠xVespa艺术与商业跨界交流，嘉宾合影从左边起为：知名涂鸦艺术家林子楠先生 晶品Crystal Galleria总经理龙秀慧女士 Vespa China Club 主席张静毅先生

交流会上，涂鸦艺术家林子楠对此次与晶品、Vespa 合作，对于艺术与商业的跨界结合，谈了自己的看法，他表示非常感谢晶品邀请了他作为跨界合作的唯一艺术家，此次合作对他来说也是一次比较新颖的尝试。作品灵感来源于对生活的思考，把对自然的有机系统元素提取出来与涂鸦手法结合，鼓励大家在当下环境中找到自己的定位及思考。Vespa China Club 主席张静毅先生表示，这是 Vespa 首次与涂鸦艺术家玩起跨界概念，感谢晶品策划并促成这次十分成功的合作。

10月1日，林子楠会亲临晶品现场举办“涂鸦创作Workshop”。届时顾客可近距离观看这位涂鸦艺术家的创作过程，林子楠还会在现场教学涂鸦技巧与大家交流互动，让参观者在艺术家的带领下来自由地创作一幅自己的涂鸦作品。

开业一周年庆，360度精彩活动享不停

周年庆期间，商场为庆祝开业一周年，将举办全系列的精彩活动，涵盖了时尚、艺术、人文、美食等等领域，给消费者360度的精彩体验：

独立设计师邀你做涂鸦做T恤

以林子楠作品衍生而出的灵感元素将贯穿商场，也为独立设计品牌带来启发 -- 10月20日至11月6日 Seven Crash、The Letter 将带来潮流时装展。顾客可以在第一时间前来选购“强强合作”的限量版服饰，还可以在现场DIY涂鸦T恤。

晶品x Love Radio Jazz Outdoor Parties

晶品联合Love Radio打造Jazz Outdoor Parties，现场更是邀请到灵魂歌手 Anne Evenou、《中国新歌声》学员等等进行Live演出，在周末，三两朋友、盘腿坐于草地、享受这世界级的音乐盛宴，这就是晶品为你准备的“Jazz Weekends”。更有可以化上彩绘妆容，亲手制作南瓜手袋，精怪有趣的万圣节派对等你光临。

Artisan Bazaar手作工坊带来创意好物

除了好听的，晶品手作坊 Artisan Bazaar 也一定不会让你失望。在这里，有着一颗艺术心得消费者可以淘到许多原创的手工创意作品，结识一群艺味相投的小伙伴，一同寻觅这个秋日最创意的艺术品。

晶品一直致力于成为一家体验式消费的购物中心，带来一系列与商业相结合的艺术展览及顾客可以切身参与的互动活动。在一周年庆典之际，我们准备了最精彩纷呈最高质量的活动，诚邀您到来，享受艺术、美食、音乐、市集、感受晶品，不仅是作为一个具有艺术气息的潮流商场，也是崇尚独立精神的体验空间。