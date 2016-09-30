戴姆勒和雷诺-日产联盟在2016年深化合作

巴黎2016年9月30日电 /美通社/ --

遍及三大洲所有领域（汽车、发动机和交叉供应）的最初项目组合日趋成熟

全新smart fortwo、smart敞篷版和smart forfour的电动版车型*进行全球首发，其发动机均在雷诺(Renault)的克里昂工厂生产

首辆梅赛德斯奔驰(Mercedes-Benz)皮卡在雷诺-日产联盟(Renault-Nissan Alliance)的西班牙和阿根廷生产厂成形与安装，现已全面投入运行

墨西哥阿瓜斯卡连特斯联合生产厂将为新一代高端紧凑型车的试生产做好准备

双方合作在2016年深化，从而能为彼此实现规模经济效益并向客户提供高价值车型

在巴黎国际车展(Paris International Motor Show)期间，雷诺-日产联盟和戴姆勒股份公司(Daimler AG)的领导人今天在年度媒体更新中表示，两家公司之间的战略合作在2016年进入第七年之际日趋成熟。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20140130/666713-a）

雷诺-日产联盟董事长兼首席执行官卡洛斯-戈恩(Carlos Ghosn)表示：“戴姆勒和雷诺-日产联盟之间的合作日趋成熟。这是基于多年来不断增强的合作与信任之精神。合作成果使双方都明显受益。通过共同承担开发与生产费用，我们可以进入全新的细分市场，并且以更具竞争力的价格为客户提供采用最新技术与功能、更具吸引力的车型。”

戴姆勒董事长兼梅赛德斯-奔驰汽车公司负责人蔡澈(Dieter Zetsche)补充说：“在过去7年里，从零件扩大至平台，从联合开发拓展至联合生产，从轿车延伸至商用车，我们的合作日趋成熟。我们以项目为方向的多元化团队共享各大洲所具备的能力，才能实现上述成果。一切以最佳创意为推动力——这些创意可能来自巴黎、斯图加特或者横滨。因此，我们的未来合作将继续充满希望。”

* 电动车能耗：每100公里12.9至13.1千瓦时，二氧化碳排放量共计：0 g/km

浏览新闻稿全文，敬请点击此处：

http://www.media.blog.alliance-renault-nissan.com/news/6018