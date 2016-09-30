戴姆勒和雷诺-日产联盟在2016年深化合作

巴黎2016年9月30日电 /美通社/ --
在巴黎国际车展(Paris International Motor Show)期间，雷诺-日产联盟和戴姆勒股份公司(Daimler AG)的领导人今天在年度媒体更新中表示，两家公司之间的战略合作在2016年进入第七年之际日趋成熟。
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雷诺-日产联盟董事长兼首席执行官卡洛斯-戈恩(Carlos Ghosn)表示：“戴姆勒和雷诺-日产联盟之间的合作日趋成熟。这是基于多年来不断增强的合作与信任之精神。合作成果使双方都明显受益。通过共同承担开发与生产费用，我们可以进入全新的细分市场，并且以更具竞争力的价格为客户提供采用最新技术与功能、更具吸引力的车型。”
戴姆勒董事长兼梅赛德斯-奔驰汽车公司负责人蔡澈(Dieter Zetsche)补充说：“在过去7年里，从零件扩大至平台，从联合开发拓展至联合生产，从轿车延伸至商用车，我们的合作日趋成熟。我们以项目为方向的多元化团队共享各大洲所具备的能力，才能实现上述成果。一切以最佳创意为推动力——这些创意可能来自巴黎、斯图加特或者横滨。因此，我们的未来合作将继续充满希望。”
* 电动车能耗：每100公里12.9至13.1千瓦时，二氧化碳排放量共计：0 g/km
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