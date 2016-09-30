德国啤酒花将在2016年CBB展会上亮相

德国啤酒花将在2016年CBB展会上亮相，并将介绍其在啤酒行业中的作用

上海2016年9月30日电 /美通社/ --

现诚邀媒体界人士参加信息宣传活动，访问HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.（德国啤酒花种植者合作组织）在2016年中国国际酒、饮料制造技术及设备展览会（China Brew & Beverage 2016，CBB展会）上的展位，2016年10月11日至14日，该展会将在上海新国际博览中心举行。

还有几个星期，亚洲最大的国际酿造和饮料技术贸易展“中国国际酒、饮料制造技术及设备展览会”就将在上海拉开帷幕。10月11日至10月14日预计将有52,000人前往CBB展会上的众多展位，参加了解饮料行业最重要问题的宣传活动，建立联系和评估最新趋势。HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.将在1号厅的1P213号展位上设展，并将邀请访问者参加宣传活动，这场活动是其由欧盟(EU)协同出资支持的信息宣传活动的一部分。该展位将提供关于欧洲啤酒花相关品质计划和德国啤酒花优势的信息。HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G还将为啤酒花专家和酿酒者举行一场主题为“德国香型啤酒花及其在啤酒行业中的作用”的信息宣传活动，2016年10月13日09:00至13:00，来自HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.的专家将在W1-M1会议室举办这一活动。详情请垂询http://www.DeGuoPijiuhua.eu。

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2016年10月11日至14日，HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.将在1号厅的1P213号展位上设展。

由HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.协同德国泰特南、易北-萨勒和哈勒道产区啤酒花种植协会及生产合作社HVG Spalt领导的宣传活动，主要是宣传关于欧洲产品优势的信息，并将重点强调德国啤酒花的高品质。在德国种植的啤酒花可以达到关于食品安全、品质和监控的重要标准，几乎100%的生产都为像PGI（地理标志保护）/PDO（原产地保护）这样的欧盟品质计划所覆盖。HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.主席Erich Lehmair博士及国际销售经理Carlos Ruiz将让访问该组织展位的人士了解这些计划的优势、欧盟关于啤酒花的管理条例，以及啤酒花可追溯性所能带来的机遇。

2016年10月13日09:00至13:00，主题为“德国香型啤酒花及其在啤酒行业中的作用”的信息宣传活动将在W1-M1会议室举行。

“香型啤酒花”的主题在中国尤其令人感兴趣。多种多样的德国啤酒花品种能够提供经典的香型啤酒花，用来为中国市场生产清香和醇香啤酒。此次举行的宣传活动将解释香型啤酒花在啤酒行业中的作用，探讨不同啤酒花特性——如苦味、香味、多酚——和众多啤酒花品种的详细情况。本次信息宣传活动重点面向啤酒酿造者、啤酒花专家和业界代表。该活动将由HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.国际销售经理Carlos Ruiz领导，并将使用英语，一位译员将把英语内容连续传译成汉语。为了让我们能够更好地规划这场信息宣传活动，请将您注册参加活动的电子邮件发送至c.ruiz@hvg-germany.de。

HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.

Kellerstraße 1

85283 Wolnzach

Germany（德国沃尔恩察）





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若有疑问，请联系（请使用英语）：

HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.主席Erich Lehmair博士

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