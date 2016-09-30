萨米特正式启动国际化战略 向世界一流陶瓷品牌迈进

佛山2016年9月30日电 /美通社/ -- 从老干妈到同仁堂，从中国银行到中国高铁，从华为到阿里巴巴……，越来越多的中国企业、中国品牌走进世界各国人们的日常生活当中，与Google、三星、汇丰等一样拥有全球性的知名度和影响力。这是“中国时代”的标志。近日，在陶瓷行业，一个名为“萨米特”的品牌在意大利高调发布了国际化战略。

对新明珠陶瓷集团旗下品牌萨米特来说，二度出征意大利博洛尼亚国际陶瓷卫浴展（以下称“博洛尼亚展”）具有重大的意义。在当地时间9月26-30日举行的2016年博洛尼亚展上，萨米特不但展示了最新的产品和技术，还迈出国际化的重要一步。集团董事长叶德林亲率团队远赴意大利，发出更自信的品牌声音，萨米特品牌正式宣布启动国际化战略，注入国际化基因，成为具有国际视野，具备国际竞争力的中国陶瓷品牌。



萨米特荣耀亮相美国纽约时代广场

透析世界潮流，体现国际化战略思路

以往中国陶瓷企业都带着朝圣的心情，仰望世界各大顶尖品牌在博洛尼亚展上各领风骚，如今成长起来的中国陶瓷品牌已经具备了足够的实力和信心与世界大牌们同台竞技。

2016年博洛尼亚展，共有900余家参展商把各自最高水平的产品和工艺带给全球的建筑师、设计师和采购商。第二次出征博洛尼亚展的萨米特，以大胆、创新的姿态与国际陶瓷品牌对话，透析世界潮流，把握国内外消费心理，在展品构思和展位设计上独具匠心融入了著名的水土气火四元素，通过木纹砖、水泥砖、原石类、配件类四大系列产品，充分显示了中国陶瓷的品牌实力和国际化战略思路。



博洛尼亚展会萨米特展厅

展会期间众多的专业观众在参观了萨米特展厅之后，对“数码新石代”所展现的科技与陶瓷艺术的巧妙结合赞叹不已。中国驻意大利使馆商务参赞徐晓峰先生赞赏萨米特极具国际风范又兼具中国陶瓷自身特色的展厅设计风格。中国建筑卫生陶瓷协会会长叶向阳先生、广东陶瓷协会会长陈环先生在参观时表示，萨米特的产品和展厅的设计风格非常有国际风范，包含与时下国际流行的元素和理念，希望萨米特继续努力研发新的产品，代表中国陶瓷企业走向更高的舞台，展示出东方陶瓷的特有魅力。

迈出国际化第一步，展现品牌决心与信心

意大利时间9月28日下午，“中意陶醉 迈向巅峰”暨新明珠企业集团萨米特品牌国际化战略启动会正式拉开帷幕。在新明珠集团董事长叶德林先生、集团常务副总裁叶永楷先生和新明珠的中高层领导、萨米特的供应商、经销商代表与博洛尼亚政府代表Mr Giuseppe De Basi、奥扎诺蒙费拉托市长Mr.Luca Lelli、西班牙陶瓷协会会长Mr Jorge Bakali等政府代表以及中国建筑卫生陶瓷协会会长叶向阳先生、中国建筑卫生陶瓷协会高级顾问陈丁荣教授、广东陶瓷协会会长陈环先生等嘉宾以及《陶城报》、《建材周刊》等国内外媒体朋友的共同见证下，萨米特正式迈出国际化的第一步，预示着无论是产品还是技术，萨米特都已具备走向世界的格局、信心和实力。

“我们在意大利，在博洛尼亚陶瓷卫浴展期间，在众多中国和意大利的领导嘉宾、合作伙伴、朋友的共同见证之下，发布萨米特陶瓷国际化战略，本身就具有非凡的意义。”叶德林董事长表示：“2016年新明珠集团首次明确了以‘智能制造、互联网+’等技术领先战略，围绕‘以客户满意’为导向，用新思维、新方式来挖掘品牌新的发展动力，其中以全球视野引领，加快‘走出去’的国际化战略是适应经济全球化、培育国际合作和竞争新优势的重要举措。”

萨米特的国际化战略部署将跳出传统中国陶瓷企业出口产品低品质、低技术含量、低价格的做法，通过生产、研发、产品、形象、市场、文化六大战略，全面建立品牌国际化运营体系。全方位整合国际资源，对品牌进行全面改造升级。中国建筑卫生陶瓷协会高级顾问陈丁荣教授表示：“萨米特品牌以更新更高更强的形象再次亮相博洛尼亚展这个国际顶级舞台上，无疑是萨米特在国际化进程和创建国际著名品牌征程上的一次历史性大跨越，这将是萨米特国际战略方针的伟大开始。”

在谈到萨米特中短期的国际化战略目标时，叶德林充满信心地表示：“萨米特无论是产品研发、还是战略格局，都已具备走向世界的强大实力。在与国际大牌同台竞技的舞台上，萨米特已经充分具备跟国际一流品牌沟通对话的实力。我们有信心用3至5年时间成为中国陶瓷国际化的一流品牌，不仅提升中国市场的占有率、知名度，更要探索中国陶瓷企业和品牌国际化的道路，成为国际舞台闪亮的新星。”萨米特要成为中国陶瓷界的“华为”。