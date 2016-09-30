家具设计明星在家博会开辟新天地

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 9月7日至10日在上海虹桥国家会展中心举办、中国对外贸易广州展览总公司承办的第38届上海虹桥家博会聚焦先锋家具设计理念和产品，通过一系列的展览、论坛和对话突出强调现代建筑与艺术的关系。

EAST设计展是第38届家博会最受欢迎的展览之一，来自中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等国家的9个品牌、24个工作室的设计师展示了不可思议的家具与家居装饰作品，分享了作品背后的故事，并且在论坛与院校、卖家、电商等讨论了家居行业未来的发展趋势。

这个设计展有两个特别展，围绕小小的马扎的那些大主意的“意思凳EASTOOL”主题设计展和聚集年轻设计师作品的青春集市48个摊儿。

西班牙艺术家克里斯托弗·戈勃朗带来了题为“戈勃朗艺术之家：西扎创作设计展”的特展，展出葡萄牙建筑设计师阿尔瓦罗·西扎为他的戈勃朗之家项目的全部设计，包括最初的草稿、设计方案、建筑和手稿模型以及大量由戈勃朗和西扎拍摄的照片与视频。西扎是当代最受尊重及影响力最深的建筑师之一，在1992年获得普利兹克奖。

美国尖峰设计奖的中国巡展首站展览在第38届家博会举办，展出了多种风格的各类家具与家居装饰作品。美国建筑师Campion Platt，Ralph Lauren Home亚太区代表Brent Smith和Arteriors 公司全球销售总监 Henry Hart同时也参与了9月8日举办的首届美中设计大师对话沙龙。

家博会组委会成员表示，家博会致力于搭建桥梁让家具设计师与生产商、研究机构和买家相联系，我们非常荣幸可以把国际设计大师和年轻设计师介绍给更多的观众，同时也希望在未来的家博会展览把这个理念发扬光大。