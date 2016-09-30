第38届上海家博会顺利闭幕

上海2016年9月30日电 /美通社/ -- 2016年9月10日，第38届上海虹桥家博会顺利闭幕，为期4天的展会总接待参展企业近2000家。

本次家博会有中国、意大利、美国、德国、俄罗斯、比利时、印度、日本、东南亚、韩国、土耳其等30个国家和地区的上百个买家团参会。接待专业观众84696人，与去年同期相比同比增加12.57%，增速稳定。

本次展会以“匠心质造 创新共享”为主题，展品不仅涵盖民用家居、办公家居、饰品家纺、户外家居以及家居生产设备及配件辅料等，更有来自被誉为“美国家具设计界奥斯卡”的尖峰设计奖的展品。

在本次展会上，为了能使采购商最快了解包括新兴智能及定制家居产品在内的参展商，上海虹桥家博会推出“展商共享买家数据大礼包”服务。此服务向专业观众提供采购信息配对，根据采购商的需求量身定制观展路线，推荐最佳匹配的参展企业。比如需要更多了解定制家居、互联网智能家居产品的采购商，可以在这个服务里专门定制一条“智能”参观路线。

第38届上海虹桥家博组织了包括全国政府采购家具峰会在内的设计展示、时尚走秀、高峰论坛等共计48场各色配套活动。在全国政府采购家具峰会，全球来宾分享了中国政府采购办公家具采购规模、各重点地区采购特色和细分市场采购特点。

作为本届家博会的一大亮点，尖峰设计奖首次登陆中国，和中国业界共享在美国市场量产并广受消费者欢迎的产品设计。西班牙国宾级艺术大师克里斯托弗•戈勃朗等行业翘楚也带着自己的设计来到家博会与与会者分享。

在家博会上，家博会主办方中国对外贸易中心（集团）徐兵副总裁与美国高点家具博览会康利总裁及美国家具设计师学会约翰执行总裁签订合作意向书，全面启动战略合作。此次合作为家具展在促进国际交流、进一步推进全球家居行业创新发展上更进一步。

“随着尖峰设计奖首次登陆中国巡展的第一站定在上海家博会，明年我们还将迎来第一个美国展团。家博会现在已经不仅仅是一个展会，而是一个行业交流的平台。”上海家博会组委会成员表示，“产业链成员不仅能够展示智能家居和传统家居、探寻合作机会，更能获取到更多的行业趋势。”

家博会简介

第38届中国国际家具博览会 -- 中国第一个也是规模最大的家具博览会 -- 由中国对外贸易中心（集团），广东省家具协会，中国轻工工艺品进出口商会主办，并由中国对外贸易广州展览总公司承办。