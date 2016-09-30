国双数据中心发布《2016年8月热门综艺节目赞助报告》

北京2016年9月30日电 /美通社/ -- 随着人民生活水平的不断提高，人们对娱乐节目提出了更高的需求。而综艺节目，作为娱乐节目不可或缺的一部分，更是因其强大的感染力和互动性，吸引众多粉丝追捧和关注。各大商家更是跃跃欲试，借此机会，以赞助的名义，将自身的品牌信息植入综艺节目之中，来提升品牌知名度。而基于此产生的海量数据，也为广告行业分析提供了重要参考依据。

近日，国双数据中心发布了《2016年8月热门综艺节目赞助报告》，深度剖析60个热门综艺节目，从多个角度，对不同行业赞助商的行为偏好和综艺节目的观看质量进行了解读。

手机、美妆企业偏爱地方卫视

萝卜青菜，各有所爱。不同行业的商家在进行赞助时，对电视台和节目的选择也有各自的偏好。从国双数据中心发布的《报告》可以看出，手机和美妆等品牌商家对湖南卫视情有独钟，节目赞助率高达29%和25%。而饮料品牌商家则更亲睐东方卫视、江苏卫视和浙江卫视，节目赞助率分别为19%、16%和13%。综上所述，以湖南卫视为代表的热门地方卫视，已经成为手机、美妆和品牌类厂商的宠儿，吸引了众多广告投资。这些规律也可以帮助同类厂商更好地选择广告赞助卫视和节目，从而达到更好的宣传效果。

快消博爱，汽车和家居却是痴情郎

企业面向的消费群体不同，宣传其品牌信息的方式和渠道也就各不相同。据国双《报告》显示，快消类企业在选择赞助节目时，属于博爱型，访谈、纪实、竞技等节目类型均有涉及。而汽车和家居类企业则相对专情，更倾向于在某些类型的节目上发力。其中，汽车企业专注于竞技类节目，赞助率达55%，家居类节目则比较倾向于纪实类节目，赞助率达64%。

观众更专注于情感类节目

如今，人们的生活节奏越来越快。越来越少有人可以安安静静地坐下来，完整地看完一部著作或是一本小说。即使是娱乐性比较强的电视节目，很多人也会选择快进，忽略次要或者是不想观看的部分。从国双发布的《报告》来看，节目观看完整度大于90%的观众占比相对较低，而情感类节目则表现相对较好。国双用大数据说话，深度揭秘了观众对于不同类型电视节目的专注心理，同时也使电视节目的安排更加有据可依。

选秀成热潮，重复播放率排名领先

经过对多种类型的节目重复播放率进行分析，国双的《报告》发现选秀类节目的重复播放率高达14%，而竞技类和情感类节目相对倾向于“一次性”消费，重复播放率分别为1%和3%。这些数据背后揭示的是电视受众的整体观看习惯。近些年来，选秀节目可谓是热门中的热门，从05年的《超级女声》，到后来的《加油！好男儿》，再到如今热播的《中国新歌声》，人们对造星的喜爱度始终居高不下。这或许和节目重复观看率较高有一定关系吧。