国双宣布承销商行使全部超额配售选择权购买额外ADSs

北京2016年9月30日电 /美通社/ -- 中国领先的数据分析软件提供商国双控股（“国双”或“公司”）今日宣布其早前公布的首次公开招股承销商已行使全部超额配售选择权，额外购买了公司1,005,000股美国存托股票 (ADS)，以涵盖超额配售。

每股ADS代表一股公司B类普通股，并将以公司首次公开招股发行价格13美元进行出售。公司预期其首次公开招股总募资金额将达到1亿美元，其中包括承销商行使全部超额配售选择权额外购买的ADSs。承销商超额购得股票的结算日期为纽约时间2016年10月3日上午10:00点左右。

高盛（亚洲）、花旗集团全球市场、Stifel, Nicolaus & Company为本次公开招股的联席账簿管理人。

国双与上述证券相关的注册声明已提交美国证券交易委员会，并已于2016年9月22日正式生效。在美国任何州或任何司法辖区，若法律禁止未依据该州或司法辖区证券法办理登记或未获批准而进行的要约、邀请或出售，则本新闻稿并不构成在该州或司法管辖区出售任何证券的要约或购买任何证券的要约请求，且在该州或司法管辖区亦不得进行该等出售。

证券发行仅以构成生效的注册声明的一部分的公开招股说明书的方式进行。有关招股的最终版公开招股说明书确定后，可通过以下联系方式获得副本 -- 高盛：1-212-902-1171；花旗集团全球市场：1-；Stifel, Nicolaus&Company：1-415-364-2720。

关于国双：

国双（Nasdaq：GSUM）是中国领先的企业级大数据分析软件提供商，为境内的跨国企业、本土企业和政府机构提供服务。基于国双大数据平台独有的分布式数据架构和核心技术，国双的解决方案能够高效采集并分析海量数据，使客户充分洞悉数据间的复杂关系，获得全新的商业洞察，以更好地作出商业决策。“国双（Gridsum）”其名，是分布式计算（Grid）与分析（Sum）的结合。作为数字智能化的先行者，国双致力于帮助境内的企业和政府机构以强有力的全新方式使用数据，以辅助决策制定，提高生产力。

更多详情，请访问官方网站：www.gridsum.com

欢迎关注国双官方微博（@国双Gridsum）和微信公众号（ID：gridsumtech）。