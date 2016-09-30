魏斯曼：IAA已经超出我们的预期

德国汉诺威2016年9月30日电 /美通社/ --

德国汽车工业协会(VDA)主席马蒂亚斯-魏斯曼(Matthias Wissmann)于2016年9月29日（星期四）12:30在汉诺威会议中心展览馆召开的IAA最后一次新闻发布会上发表了演讲

世界领先的贸易展更加国际化 -- 尽管展期更短，但观众却更多 -- 332款产品全球首发 -- 数字化、电动出行和城市物流是大趋势

今年IAA的口号“Driven by Ideas”（创意驱动）在这场全球最重要的交通、物流和移动性行业贸易展上真正得到了贯彻落实。此次IAA特点是独一无二的活力和高瞻远瞩。在汉诺威，未来正在变成看得见的现实。整个商用车行业向IAA观众展示了创新、创造力和先锋精神。这些品质表现在332款产品的全球首发和100多款产品的欧洲首发。此次IAA更是决策者的贸易展，并且国际化程度前所未有。

本次IAA的三大主题为：电动出行、数字化和城市物流。

电动出行 ：几乎所有城市公共汽车和货车制造商都在产品组合中推出了电动和混合动力车型。其中有些已经上路，更多的将在不久的将来面市。这意味着在城镇将有越来越多的零排放机动车成为可能，公共汽车和货车将会非常安静。从中期来看，这也将应用于本地配送的重型卡车。这将提升我们城市的生活质量。

数字化 ：这是最强大、最全面的创新动力。商用车的联网和自动化远远超出我们目前所看到的驾驶辅助系统范畴。

来看个例子：卡车在高速公路和其它长途道路上有了电子联网和数字连接，我们称之为“车辆结队技术”，这可以大幅降低油耗和二氧化碳排放。与此同时，“车辆结队技术”还可以提高安全性，因为不会再有“惊魂一刻”，互联的电子系统会立即做出反应。对于长途卡车司机来说，互联还有更多优势，它让司机能够通过数字方式预定停车空位。

城市物流 ：数字化使城镇产生了巨大飞跃：更安全、更高效、生活质量更高。车辆安装了全方位摄像头和传感器，从而让“盲点”以及相关的危险不复存在。物品将按需、单独、及时地供应。对城镇来说这还只是一个构想，但对于偏远山区来说已经是可以设想的：货车由快递无人机提供支持，它们能够四散飞出，前往目的人家。在IAA上，我们已经在19号展厅前向观众展示了这一点。

这三大趋势将尤其会给城市地区带来全面的影响。对城市居民而言，这意味着城市出行和物流将受益于更高的效率、安全性和舒适性。

在“新的移动世界物流”活动中，我们在多场会议、LIVE露天舞台、导览(Guided Tours)以及展览场地电动车试驾中提到这些主题，因此他们变得清晰有形。IAA观众可以沉浸在这个新的移动性和物流世界，直接进行体验。这也是此次IAA的魅力所在，我们正努力将其发展成一个重要盛事，而不仅仅是一次普通参观。

IAA是唯一一个可以看到整个商用车价值创造链的地方。这是我们与所有其他汽车贸易展之间最大的区别。众多供应商代表参展：2013家参展商中一半来自制造业。在IAA全球首发中，他们占更大比例：332款产品全球首发中有72%（239款）来自供应公司，主要是电动出行和数字化企业。这些供应商在欧洲首发中也占类似份额（71%）。

拖车和车身制造商也凭借多项创新进入人们视野。观众可以“近距离”地体验他们从替代动力传动系统到新服务对价值创造的日益重视，同时供应商和制造商之间的传统边界随着数字化和新商业模式的出现正在发生改变。

此次IAA上，公交车大放异彩。而且著名的“年度最佳公交车”奖的五款入围车型中，有四款是电动公交车，也绝非偶然。显然，公交车正逐渐向电动方向发展。即使公交车已经成为二氧化碳排放方面绝对的冠军，这一趋势依然不容质疑。

IAA的国际化程度越来越高。外国参展商比例达到61%（2014年为59%）。参展国家上升至52个（2014年为45个）。参展商数量最多的五个国家是中国（229家）、意大利（145家）、荷兰（121家）、土耳其（92家）和法国（85家）。所有参展商中超过三分之一来自欧洲（不包括德国），五分之一来自亚洲。

不管从质量还是数量来看，此次展会所吸引的观众都令我们欣喜。此次观众数量与之前没有直接可比性，因为今年IAA持续9天，而在2014年则为10天。此次我们召开的新闻发布会次数更多，不过举办时间较2014年晚一天。但是每天来到IAA的观众平均数量较两年前更多。观众总数达245,000名，这个一个非常好的结果，我们非常满意。这也意味着，尽管展期缩短，我们的观众数量依然超过2014年。

我们的参展商对高质量观众以及与客户非常激烈的讨论表示非常满意。汉诺威国际商用车展发展迅速，成为一个专业的决策者贸易展。贸易观众的比例已经上升至86%（2014年为84%）。80%的贸易观众属于决策者，而在外国贸易观众中，这一比例为90%。我们的代表性观众调查显示，这个行业的国家与国际管理人员都知道汉诺威国际商用车展不容错过。

对参展商适用的同样也适用于贸易观众。他们正变得越来越国际化。三分之一的贸易观众来自国外（2014年为29%），最高时这一数字可高达43%。大多数的外国观众来自中国，其次是荷兰和波兰。

还有更多好消息：IAA观众在参观完展览后，投资意愿更加浓厚，具体表现为有投资意愿的观众比例较两年前有所提高：60%对采购决策有一定影响力的专业观众打算在未来6到12个月里投资商用车领域（2014年为56%）。超过一半的专业观众通过参观本次展览来规划自己的投资，外国观众的这一比例更高，为68%。IAA上的一些观众非常渴望能在展会期间作出决定。一些参展商每达成一笔采购协议，就会在展台上敲一次铃，一小时经常敲响数次。

由此可以看出，IAA就是决策者的贸易展会，能精准接触目标群体。IAA是拓展客户人脉的独特平台，观众也能从参展商里发现尖端专业人才。

此外，IAA还是一次大型会议，共设27场专业活动，参加者共计4,400人左右。例如CarIT大会、两场有关危险品和货物系固的“IAA传统会议”、以及在“新的移动世界物流”大会上新设的专题讨论会Dronemaster Logistics和“Lab 16 - Startups meet Industry”。Lab 16特别采用了全新的会议形式，让初创公司能够与业内人士见面，从而迸发出绝妙的新想法。与Lab 16同时举办的还有一场持续24小时的黑客马拉松，学生们要在高度紧张的氛围下，为一家德国商用车制造商带来极具创意的IT解决方案。

我们遵循清晰的活动方案，选择了极具针对性的话题，并特意邀请多位企业高层作为演讲嘉宾，因此参加者众多，反响热烈。同时也安排了多场VIP贵宾步行参观活动，其中包括欧盟委员会委员冈瑟-厄廷格(Guenther Oettinger)、德国联邦交通部长亚历山大-多布林德(Alexander Dobrindt)，以及欧洲议会和德国联邦议院议员。他们揭示了电动出行和互联的巨大需求。

另外还有多场电动车和普通汽车试驾活动、新一代产品技术宣传和众多特别展览，这些都体现出这一顶尖行业展的整体理念。

总的来说，本届IAA是一次大规模、国际化的移动性大会，为整个行业制定出催人振奋的行动纲领，同时也是一个高效的沟通传播平台，免去了出差的劳苦奔波，这一点从参展商的踊跃表现上就能得到证明。

本届IAA共指定了来自58个国家的2,100多名记者进行活动报道，较2014年（1,944名）增加了约10%。汉诺威国际商用车展无疑是交通运输、物流和移动行业的顶尖国际贸易展，得到了全球媒体的强烈关注。很多参展商表示，与2014年相比，本届展会期间，媒体代表对这些公司的参观次数更多。在媒体日共举行了超过100场新闻发布会。

我们对本届IAA给予高度评价。我们在此要向德国汉诺威展览公司(Deutsche Messe AG)的整个团队表示衷心感谢，感谢他们的大力支持、专业精神、对优质服务的专注以及与VDA各层保持密切的良好合作。这么多天来的工作量很大，这种敬业精神值得我们欣赏。我们很高兴能再次来到这里。

本届IAA结束一年后，第67届法兰克福国际汽车展(IAA Cars)将于2017年9月14-24日在法兰克福盛大举行。2018年，我们将再次来到汉诺威，相聚第67届汉诺威国际商用车展（2018年9月27日-10月4日）。

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