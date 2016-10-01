数字王国引入中国中信及软银中国资本为战略投资者

持续推进全球媒体及娱乐业务版图

香港2016年10月1日电 /美通社/ -- 屡获殊荣的国际视觉特效制作公司数字王国3.0之母公司兼内容创造及拥有者数字王国集团有限公司（“数字王国”或“公司”，股份代号：547）今天宣布公司透过收购可换股票据及认购新股股份，引入中国中信（“中信”）及软银中国资本（“软银中国”）为公司战略投资者。

于2016年9月30日，中信、软银中国及一私人投资者，Zheng Hao Investments Limited（"Zheng Hao"），已从Harmony Energy Limited，即本金额为190,512,000港元之可换股票据之持有人，分别收购本金额为84,000,000港元、84,000,000港元及22,512,000港元之可换股票据。紧随上述可换股票据悉数转换后，中信、软银中国及Zheng Hao将分别持有2,100,000,000股、2,100,000,000 股及562,800,000 股股份，同时相当于公司全部可换股票据转换后之已发行股本分别约9.69%、9.69%及2.60%。

数字王国亦分别与中信及软银中国（合称为“认购人”）订立认购协议。根据认购协议，数字王国有条件同意配发及发行合共363,636,304股认购股份予认购人及/或其委任代表，认购价为每股认购股份0.55港元。认购股份相当于公司现有已发行股本11,877,709,220股股份约3.06%及相当于经配售事项扩大后之公司已发行股本12,241,345,584股股份约2.97%。股份认购价较2016年9月30日收市价每股0.61港元折让约9.84%。

认购事项所得款项净额将约为 199,850,000港元，拟用于数字王国之媒体娱乐分部及用作一般营运资金。

中信及软银中国同时向公司承诺，根据认购协议同意可换股票据之到期日不能延长多于5年。

拥有23年历史并为全球视觉特效行业带来革命性改变，数字王国致力开发虚拟实境（VR）及虚拟人（VH）技术为公司的主要发展业务。数字王国是全球目前唯一一间连接强大电脑动画制作以及360拍摄硬件及软件的公司，创造出自己独有的VR王国，将VR带到生活的每一个层面。国际业务方面，公司与多间跨国企业及国际知名组织合作，包括梦工厂动画公司、民主党全国代表大会委员会等。数字王国同时于2016年透过收购PO朝霆（其后更名为DDPO）正式进入大中华区市场，并与区内媒体及娱乐行业巨擘包括优酷、华纳音乐及中天电视等建立战略合作伙伴关系。公司目标将继续透过其行业领导地位、好莱坞的专业人才及VR技术，为全球的娱乐行业制作最新、最精彩及最新颖的VR及知识产权（IP）内容。

数字王国执行董事兼行政总裁谢安先生表示：“数字王国于拓展业务版图的同时，亦积极物色市场机会发展媒体及娱乐业务，以更进一步探索VR的无限可能。引入战略投资者，不但代表着投资者对数字王国坚实的业务基础、稳健的业务策略及强大的发展潜力的信心和肯定，更能为数字王国未来的业务发展提供资金。结合中信于全球的充裕资源，软银中国于科技、媒体和电信产业的远见及丰富投资经验，以及数字王国最顶尖的科技及专业的管理层团队，我们将继续于全球及大中华地区执行我们既定的业务发展策略，以成为全球首屈一指的VR内容创造者及拥有者。”

中国中信股份有限公司执行董事蒲坚先生表示：“我们很高兴能透过认购数字王国的股份成为合作伙伴，发展虚拟实境及相关技术。我们看到虚拟实境在全球，特别是大中华市场的发展潜力。数字王国拥有行业领先的虚拟实境和IP内容原创能力，使他们成为理想合作伙伴，一同把握全球虚拟实境市场机遇。”

软银中国资本主管合伙人宋安澜博士表示：“谢安先生及其专业管理团队的愿景及活力，令我们十分欣赏。数字王国是兼具好莱坞顶尖虚拟实景技术及人才的全球娱乐行业领导者，我们相信公司的发展潜力非常优厚。我们对于谢先生及其团队未来充份发挥公司成长的策略潜力充满信心，同时非常高兴能为数字王国的增长出一份力。”软银中国资本是专注于高科技行业的知名风险投资和私募股权基金管理公司，主要在大中华地区投资优秀的高成长、高科技企业。

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关于数字王国 集团

数字王国集团有限公司（“数字王国”或连同其附属公司统称“集团”）在香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号：547）。数字王国为多元化投资控股公司，在香港、美国、加拿大、中国内地及其他国家地区经营及投资业务，包括文化娱乐、视觉特效制作、共同制作电影业务、物业投资及贸易等。

于2013年7月，集团收购了由Digital Domain 3.0, Inc.、Digital Domain Productions 3.0 (BC), Ltd.以及Mothership Media, Inc.组成的数字王国3.0集团。数字王国3.0集团拥有逾20年历史，是行内领先的数码制作公司，主要参与视觉特效、动画及电影制作。集团目前并透过旗下的Immersive Ventures Inc.及IM360 Entertainment Inc.着力建设360度直播或录影影片的资料库，致力于主流媒体和娱乐领域建立及发展虚拟实境技术（包括360度全方位镜头拍摄技术）。

2016年4月，集团完成收购由国际著名艺人谢霆锋先生成立的后期制作公司Post Production Office Limited（PO朝霆），进一步加强其在大中华区的视觉特效和后期制作服务。PO朝霆为剧情电影、电视节目、广告、手机应用程式、网上游戏、微电影及动画提供后期制作服务。2016年6月，集团亦完成收购Prime Focus Limited持有余下数字王国3.0集团之股权，令集团成为视觉特效制作公司之唯一股东。未来双方亦打算积极为广告、动画及虚拟实境行业提供后期制作及视觉特效服务。

企业网站：www.ddhl.com

关于中信

中信股份（SEHK:267）是中国最大的综合性企业，其中国和海外的业务涵盖金融、资源能源、制造、工程承包、房地产及其他领域。中信多元化的业务发展平台及创新改革的企业文化，使公司能充分把握中国经济增长带来的机遇。中信股份是恒生指数成份股之一，由中国中信集团有限公司控股58%，中信集团是一家国有企业。

企业网站：www.citic.com

关于软银中国资本

软银中国资本（SBCVC）成立于2000年，是一家领先的风险投资和私募股权基金管理公司，同时管理着多只美元和人民币基金。SBCVC致力于大中华地区投资优秀的高成长、高科技企业，包括信息技术、清洁技术、医疗健康、消费零售和高端制造等行业，投资阶段涵盖早期、成长期和中后期各个阶段。SBCVC于投资高潜力创业公司及行业领先企业方面拥有丰富经验及良好信誉。SBCVC曾成功投资了阿里巴巴、淘宝网、分众传媒、万国数据、神雾、普丽盛、迪安诊断、理邦仪器等一系列优秀企业。SBCVC在上海、北京、天津、苏州、重庆、成都、西安、杭州、南京、深圳、新加坡、香港及台湾等地均设有办事机构。

企业网站：www.sbcvc.com

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