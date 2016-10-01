中美大学生体验长征之旅结束

北京2016年10月1日电 /美通社/ --

9月6日，“中美大学生联合体验长征之旅”贵州段活动正式结束。

活动启动之前，ICN国际卫视已经率先发动“体验长征——中国母亲路之旅”的项目活动，同时推出《乐在长征路》、《长征永远在路上》、《寻找第十个铜像》等多档系列节目，并在乐视网、乐视云、土豆等视频平台上实时播出。ICN摄制组走过江西、湖南以及广西等红色景区，为“中美大学生联合体验长征之旅”贵州行做足准备，更为弘扬长征精神制定了详尽的计划。

自8月28日活动启动以来，ICN国际卫视与贵州日报进行了全程深度报道，ICN国际卫视官方宣传平台与贵州日报报业集团旗下的贵州都市报、贵州商报、今贵州新闻客户端、政前方微信公众号,以及省内各家主流媒体、多家新媒体从不同的角度对“中美大学生联合体验长征之旅”进行了深入报道，新华网、人民网、网易、新浪、腾讯、今日头条等各大门户网站以及各地方门户网站，也以文字、图片、视频等多形式对活动予以报道。微博、微信等平台转发、点赞、评论量持续上升，引起热烈反响。

9月6日，“中美大学生联合体验长征之旅”贵州段活动正式结束。长征的精神文化已经深入到参与此此活动每个人心底，甚至每位观众都对长征有了新的体验和认知。我们ICN国际卫视也以此为目标，为将长征精神更好地发扬光大而不遗余力，贵州行结束之后，我们继续前行，以更加独特的视角走一趟不一样的长征路，将体验长征之旅坚持到底！

作为现场主持人之一，中国作家协会副主席叶辛表示：

长征路上新景观今年是长征胜利80周年，重走长征路成了2016年中国大地上的一道新景观。

这一次，由贵州日报报业集团和美国ICN国际卫视组织的中美大学生联合重走长征路更是一道靓丽别致的新景观。作为这一次活动的一位主持人我由衷的感觉到，中美大学生友好和谐地同走长征路，是今年长征路上一道独特而又令世界瞩目的新景观。当美国的大学生听到长征路上那些女红军的故事时噙泪哽咽着叙说他们真切的感受时，我觉得，中美大学生的心是相通的，中美年轻人的心是相互理解的。

作为参与者，佩姬，克里斯托弗纽波特大学学生说：

我很感激ICN国际卫视给我这样的机会能让我亲身去体验长征之路，当今中国的发展令人刮目相看！我爱贵州的传统文化，新农村非常美丽，这里美景和美食都让我沉醉，这是一次不可思议的丰富旅程。通过这一段的贵州行，我对之后的行程更加充满期待，也许还有更美妙的地方等着我们。ICN国际卫视所制作的节目非常有趣，将我们与中国联系在一起，非常感谢！

乔纳森，克里斯托弗纽波特大学学生

最让我印象深刻的长征故事是一位21岁的红军战士在与敌人肉搏中受伤，在没有麻药的情况下三次截肢。战争都是残酷的，在美国，也有很多类似的英雄。所以胜利的成果来之不易，我们必须加倍珍惜。

拉里，汉普顿大学学生

中国的风景真的很美！一路都是山和水。这一路上我们听到很多红军长征的故事，对于红军战士所表现出的勇气和毅力十分佩服，长征精神就是不放弃的精神，这趟旅程我对长征精神有了新的认识。