画家贺羽献礼国庆 巨幅孙中山画像亮相天安门广场

北京2016年10月1日电 /美通社/ -- 今天，由油画家、中央美术学院教师贺羽完成的巨幅孙中山画像亮相天安门广场，为庆祝中华人民共和国成立67周年，同时也是孙中山先生诞辰150周年，增添了一道引人注目的景观。清晨，画像刚摆上广场，立即吸引了无数民众驻足欣赏，并纷纷表示这幅作品是今年国庆期间天安门广场的最大亮点之一。

自1950年以来，每逢劳动节、国庆节，人民英雄纪念碑前都会竖立巨幅孙中山画像。今年恰逢孙中山先生诞辰150周年，天安门广场的这幅新的孙中山画像也仿佛具有不同于以往的特殊意义。巨幅画像连金色外框高达六米四，宽五米三，由贺羽耗时近两个月完成。画像取材于孙中山先生广为流传的一幅标准像，经过贺羽的艺术加工，精心绘制完成，再现了中山先生深沉、坚韧的性格特征与亲切、祥和的人格魅力。尤其是画中孙中山先生的双眼，刻画生动，炯炯有神，显示了艺术家深厚的造型功力。

孙中山先生是中国近代伟大的民主革命先行者，他领导的辛亥革命推翻了中国两千年的封建专制统治，他毕生致力于中华民族的进步与复兴事业，鞠躬尽瘁。在天安门广场竖立孙中山画像，象征了我们对孙中山先生倡导的革命理想与民族复兴事业的继承，

贺羽表示，自己曾有幸在2014年就承担创作天安门广场孙中山先生画像的任务，很高兴再次有机会一展伟人风采，“作为一名美术工作者，能为国家的庆典贡献一份自己的力量，是非常难得的荣幸！”

贺羽自幼习画，毕业并执教于中央美术学院，是我国著名油画家、中央美院前任院长靳尚谊教授的得意弟子。2007年获中央美院首届造型专业油画方向博士学位。他擅长肖像题材，作品注重写实，追求表达人物的内心世界。2009年国庆六十周年的庆典活动中，年仅38岁的贺羽在严格的“选拔”中脱颖而出，成功的为胡锦涛总书记绘制了巨幅领袖像，在十一的阅兵与群众游行中通过天安门广场，获得社会各界好评。