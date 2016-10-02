2016华彬LPGA第三轮许美贞领先，冯珊珊待突围

北京2016年10月2日电 /美通社/ -- 国庆假期第一天，2016华彬LPGA中国精英赛为前来观赛的球迷上演了精彩对决，来自15个国家和地区的81名选手进入第三轮激烈争夺，来自韩国的选手许美贞继续领跑，当日以67杆、总199杆排名第一，加拿大选手布鲁克-亨德森以一杆之差排名第二，冯珊珊与其他两名韩国选手金寅敬、李美林以总202杆并列第三。

冯珊珊、亨德森、许美贞今天第27组出场，一开球三个人的杆数就咬的非常紧。三位选手都具有LPGA夺冠经验，今天在赛场打出了各自的能量，他们今天在华彬庄园尼克劳斯球场开球的距离最远已经超过了260码。



许美贞接受采访

许美贞对自己前九洞的表现并不满意，尤其在第九洞冯珊珊、亨德森都抓到小鸟，她的心理有了些波动：“首先我的铁杆打的好，推杆推的也不错，两个洞当中特别是第9洞5杆洞，当时有些“挣扎”。他们（亨德森和冯珊珊）都在这个洞抓下了小鸟，但是我没有。那个时候我有点难受。”但在随后的9个洞，她抓了5只小鸟，尤其是在后五洞抓到3只。“除了华彬LPGA中国精英，美巡等其他的LPGA都没有后5洞挑战赛，我会更加的专注，除了赛事冠军，还希望能获得特别的奖励，我希望能拿到红牛后五洞挑战赛的奖励。”许美贞说，“虽然目前暂时领先，但明天（周日）的比赛还有很大的挑战与不确定性。”



冯珊珊发球

冯珊珊延续了昨日良好状态，继续发挥她在长杆上优势，一开始打的比较犀利，一直冲在榜首。尤其在第7洞时出现戏剧性大逆转，本来冯珊珊发球未能控制好球路，不慎将球打入了果岭前的沙坑拱卫。她先比划了两下球杆，在经过短暂思考和研究后，采取切球的方式救球出坑，小球如有魔力般地直接进洞。“小鸟球，小鸟球，中国珊好样的！”全场沸腾了，掌声、欢呼声并起。这一超乎想象的收获，也让冯珊珊惊讶片刻，随后才回过神来，笑着向观众致谢。

“在低洼沙坑内的冯珊珊，应该都看不到球洞，她是凭着经验和运气收获的这只小鸟。太精彩了，真的难度很大！”一旁专业摄影师也抑制不住激动的心情，向旁边的球迷分享这一经典进球时刻。而这一洞较量，许美贞和亨德森都以标准杆结束。

三大争夺冠军的实力选手中亨德森今天表现的有点“波澜不惊”，但发挥也相当稳定。夺冠热门泰国选手阿瑞雅今天仍未能有明显突破，暂且并列第九。2014年卫冕冠军李美林打出66杆的好成绩，跻身前三，而在“红牛后五洞挑战赛”中，她与许美贞同样以低于标准杆9杆，总杆54的成绩并列第一，紧追其后并列第二的是美国选手凯莉-肖恩、韩国选手崔琦拉和中国选手冯思敏,竞争异常激烈。



选手休息间隙

81名参赛选手中，95后球员也占了较大比例，她们年轻、热情、阳光、充满活力，成为赛场一道耀眼的风景，在国际大赛中通过实战逐渐崭露头角。来自韩国的21岁选手朱莉-杨在13号洞一杆进洞，创造了华彬LPGA中国精英赛开办以来第一个“一杆进洞”的历史纪录。朱莉-杨6岁开始学习高尔夫，她在韩国出生，泰国长大，通过2014年资格学校她考入LPGA，这已经是她在LPGA巡回赛上的第二年，也是第一次来北京华彬庄园参加比赛，朱莉-杨说：“第13号洞长度165码，我选择的是6号铁杆。打完后没有看到球在果岭上的滚动，球童走上去看才知道球进洞了。我的第一反应是四周看一看，这里是否有奖品。这是赛事历史上的第一个“一杆进洞”，本身已经是很高的荣耀了，同时，也是她职业生涯的第二个一杆进洞。

来自北京21岁的女孩冯思敏今天发挥也相当出色，打出67杆，低于标准杆6杆，在2、3、4洞连抓三只小鸟，总成绩目前排名并列第六。出生于1996年的成都姑娘何沐妮状态良好，今天在第8和第9洞连抓两只小鸟，在“红牛后五洞挑战赛”的16、17、18洞连抓三只小鸟，以71杆，低于标准杆2杆收杆。

0月2日，2016华彬LPGA中国精英赛将进入最后一个比赛日，冯珊珊与金寅敬、冯思敏同组出战，许美贞、亨德森和李美林同台竞技，尽管经过三天的比赛，选手们体力消耗极大，但强强对决的目的只有一个，就是向总冠军和“红牛后五洞挑战赛”冠军发起最后冲击。

比赛太精彩更不容铁杆球迷错过，国庆当天为避开出京车辆堵塞，华彬庄园向会员还开放了华彬通用航空，乘坐直升机从市中心直接转移到赛场。