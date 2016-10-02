2016华彬LPGA第二轮收杆，冯珊珊位列第一军团

北京2016年10月2日电 /美通社/ -- 9月30日，2016华彬LPGA中国精英赛进入第二轮，81位选手在适应比赛的环境和节奏上出现分化。昨天第二名布鲁克-亨德森继续发挥稳定，第一洞就打出了小鸟球开了好头，收杆时低于标准杆7杆，总杆132杆，与来自韩国的许美贞并列第一。而昨天排名第一的阿瑞雅由于在第9洞一个失误，吞了双柏忌，暂时落后。

“中国本土高尔夫大满贯第一人”冯珊珊今天火力全开，一度出现在榜首位置。她在10号洞、11号洞连续推入两个20英尺小鸟长推之后，成绩达到低于标准杆12杆。最终离领先只有一步之遥，全天她打出65杆，低于标准杆8杆，两轮成绩为133杆（68-65），低于标准杆13杆，仅仅落后两位领先者许美贞、布鲁克-亨德森1杆。



中国选手冯珊珊在7号洞发球

这个成绩足以一扫她昨天在推杆上的阴霾。“我最近推杆状态一直还可以，昨天的确错过了一些好的机会，有看线的问题，也有自己推的问题，”冯珊珊说，“今天自己的推杆还是比较不错的，相对短一点点没推进的也就是17洞的那个推杆吧。昨天打完后去果岭练习了一下，我觉得节奏方面有点问题，今天调整后感觉还不错。”

当日韩国军团异军突起，前六名中独占四席位，世界排名52位的许美贞在今天的比赛中大放异彩，以63杆低于标准杆10杆打出了历史上最好成绩，成为当日的黑马，与世界排名第四的亨德森并列总积分第一。尤其在“红牛后五洞挑战赛”中，成功拿下两个老鹰球，完美超越众高手。在赛后采访时，她毫不吝惜表示，对自己今天表现非常满意，并表示这是她职业生涯中的最低杆数。当被问到在17洞已经稳拿当日优胜的情况下，为什么还要在第18洞冒险抓老鹰时，许美贞说，当日天气和自身状态特别好，为什么不去尝试一个完美的结局。同时也在LPGA比赛中给自己一个全新的突破。



亨德森在6号发球台击球

2016华彬LPGA中国精英赛第二日，临近国庆小长假，球迷明显增多，众多球迷聚集在1号洞等待冯珊珊“第二轮”开杆。而冯珊珊目前状态正佳，特别在长杆的表现上，推球一杆进洞的次数较前日明显提升。其中在全场5个5杆洞中，她收获了3个小鸟。而在三年前，在北京华彬庄园这块场地上，她的长推发挥起伏不定，在教练的调整帮助后，她愈战愈勇，并找到了获胜之匙。“得益于当年的经验，今天我在长杆上的表现很好，只在17洞遇到了一点小麻烦。”冯珊珊说。

谈到强劲对手，冯珊珊表示对于目前总成绩并列第一，领先自己一杆的亨德森，是自己目前最大的对手，因为她也是长杆出众的选手。这位19岁的年轻球员已展露大将之风。在后两日的比赛中，她也会尽自己的努力获得更好的成绩。“今天的比赛我很兴奋，希望每一杆都抓小鸟。”当冯珊珊最后一个洞推入小鸟的时候，全场响起了掌声。

值得一提的是业余选手今天发挥也非常好，中国业余选手刘文博目前并列排名第23名，尽管在第5洞吞了双柏忌，但凭第9洞发挥出色，抓获老鹰球，稳定了接下来的情绪。



刘文博优美击球姿势

10月1日周六约10时，冯珊珊将和亨德森、许美贞一组出战，必然将吸引国庆当日大量的球迷一睹高手对决的风采。