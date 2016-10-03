全球企业中心发布全新调查

该调查称营收增长取决于改进数字供应链

纽约2016年10月3日电 /美通社/ -- 作为全球企业中心 (Center for Global Enterprise, CGE) 与 CREATe.org 合作开展的全新系列调查，The Digital Supply Chain initiative (DSCi)（“数字供应链计划”）今天发布了其全新白皮书 Digital Supply Chains: A Frontside Flip（《数字供应链：正面观察》）。该报告旨在提供各种实际措施，让企业现在能够为创造未来的数字供应链作好准备。

这份白皮书提供了负责全球最大规模供应链运营的24名顶尖高管的观点。这些业内领导者认为，企业供应链将为企业带来未来5年内最为重要的转变。这项调查介绍了企业供应链管理的全新方案 -- 关注客户并实现需求最大化。换而言之，将关注焦点转向面对客户的层面 -- 即企业关注的正面。

该调查称改进企业数字供应链 (DSC) 可促使采购成本下降20%，供应链成本下降50%和营收增长10%。这在所有行业都是不争的事实，甚至在金融服务等从传统上没有将供应链纳入其创收战略的行业也是如此。

全球企业中心的 DSCi 项目负责人乔治-贝里 (George Bailey) 表示：“成功的企业将会利用与数字供应链有关的全新管理实践，不断扩大的数据储备库和全新技术，从而在未来拥有竞争优势并使客户满意。”

对于首席执行官、供应链高管和有意发展领先供应链并提升经营水平的所有人士而言，这份报告将通过以下方式提供帮助：

该报告通过关注客户和实现需求最大化，为实现企业供应链转变提供数字供应链实施框架与发展蓝图。调查称，通过采取该报告所提供的实际举措，可以提高企业营收并降低供应链成本。 该报告将帮助各相关方更好地了解可以影响所有企业供应链的行业变革性技术。 该报告解释了传统供应链和数字供应链之间的主要差异，这有助于供应链领导者获得相关洞察，来更好地进行业务定位。

如欲阅读 Digital Supply Chains: A Frontside Flip，敬请点击此处。

全球企业中心是一个非营利、无党派的研究机构，专注于研究全球管理最佳实践、现代企业、经济一体化及其对社会的影响。