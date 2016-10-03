世界心脏联盟推出应对心房颤动的全球“路线图”

心房颤动是最为常见的心律不齐问题

日内瓦2016年10月3日电 /美通社/ -- 世界心脏联盟（World Heart Federation，简称 WHF）今天推出了一份新的“路线图”(Roadmap)，应对最为常见和临床上最为重要的心律失常问题 -- 非瓣膜性心房颤动 (AF)。

此举旨在帮助在全球范围内预防心房颤动和提升病情控制水平。在推出这一路线图的同时，新的数字也表明，出现心房颤动问题的病人的数量继续上升。

1990年至2013年期间，全球心房颤动确诊病例总数由700万个以下升至1100万个以上。调查结果还有可能低估了心房颤动病人群体的真实规模，这是因为许多人还不知道他们出现了心房颤动的问题。按照伤残调整寿命年指标计算，与心房颤动有关的发病率负担也在继续增加。

已经当选世界心脏联盟主席的大卫-伍德 (David Wood) 表示：“相当大一部分的非瓣膜性心房颤动之所以未被发现，是因为没有明显的症状。心房颤动未被发现增加了中风与心力衰竭的风险和严重性，而且与由全球个人、医疗系统和经济体所产生的高额费用密切相关。”

“我们的路线图指出了能有所改进的地方，在这些地方予以改进将促成更好地在全球层面上控制心房颤动问题，尤其是在中低收入国家，研究表明，在这些国家，病人通常都更为年轻，而且更容易出现心力衰竭问题。”

心房颤动路线图是范围更大的 WHF 路线图计划的一部分，这一计划主要是支持达成世界卫生组织 (WHO) 的全球行动计划目标 (Global Action Plan Targets)，设立这些目标是要到2025年让由非传染性疾病 (NCD) 导致的过早死亡 -- 包括由心血管疾病 (CVD) 导致的过早死亡 -- 减少25%。

推出一系列 WHF 路线图旨在通过提供关于可根据不同国家/地区进行调整的干预的指导，减少心血管疾病及相关病症。先前的路线图主要是关注二级预防、烟草控制和高血压。

如今强有力的证据表明，及早发现和治疗心房颤动可以降低发病率和死亡率。世界心脏联盟的非瓣膜性心房颤动路线图指出了心房颤动病人管理之路上的潜在障碍，并为克服现有障碍提出了潜在的解决方案：

让农村人口能够更多地接受筛查

让口服抗凝药物 (OAC) 的价格更加亲民

在控制心房颤动问题上面，减少对受过高度训练的医务人员的依赖

提升在病人中间管理 OAC 治疗的能力

加强卫生信息系统的建设

垂询详情，请访问世界心脏联盟网站。

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