电动超级跑车GLM G4终于亮相：化不可能为可能

巴黎2016年10月3日电 /美通社/ -- GLM 的全新豪华电动汽车已经在巴黎车展 (Salon Mondial de l'Automobile) 上亮相。GLM G4 是一款全新概念车：豪车不应该只是对现有内燃机型的拓展。GLM 在京都成立，为汽车行业带来了前所未有的电动汽车技术与美观设计，还有日本对超高效率的执着和对完美的追求。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160929/413472）

如果 EV 代表电动汽车，那么 GLM 则将 EV 诠释为超级跑车。

GLM G4 属于超级跑车类型，堪称豪华电动汽车的卓越典范，因为它结合了流线型的突出车身造型、4开门和车内超级舒适之感，可以容纳4人以时尚方式长距离出行。

GLM 致力于采用先进技术来取得良好效果，即利用多源动力模块来提升传动效率和性能。两个电池组安装在 GLM G4 车身前后两端，以便控制协调并提升性能。GLM G4 采用多级传动，这可以提升性能并且不受传动输出的影响。IGBT 系统实现了降低切换损耗和提升电机效率。这款车型重量较轻并且稳定地融合了由复合材料组成的底盘结构。

这款车型的系统总输出超出1000牛米（大于101公斤米）和540公制马力（400千瓦）并采用双电机，以便根据驾驶模式来分扭：0到100公里/小时加速时间不到3.7秒，巡航速度达250公里/小时。

这种优势还结合了多级传动系统，而后者使市区和高速路况下驾车的耗电量最低。双电机系统可协调持续计算路况并提供最大的牵引力。采用轻型耐用型材料的汞合金底盘结合了采用最佳材质的底盘结构。

GLM 首席执行官裕康科马 (Hiroyasu Koma) 表示：“汽车行业正在转变，并且在未来几年内，电动汽车市场将实现显著发展，在内燃机汽车市场占据一定的份额。GLM 的使命是引领电动汽车的发展并突破电动汽车的极限。我们的‘关键促成’技术和‘同一技术适用不同车型’的理念将适用于电动汽车的发展，而人们在不久的将来将见证这一切。”

开发电动汽车技术不仅能显著推动低碳社会的发展，还能带来一种令人振奋的驾车体验：这是我们的愿景，也是日常的灵感来源。

GLM G4 性能参数：

0到100公里/小时加速时间 3.7秒 动力 400千瓦（540公制马力） 扭矩 1000牛米（101公斤米） 最高时速 250公里/小时（155英里每小时） 最大续航里程 400公里（248英里） ※NEDC（新欧洲行驶工况）

网址：http://glm.jp/