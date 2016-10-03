韩国球手包揽2016华彬LPGA前三及红牛后五洞冠军

北京2016年10月3日电 /美通社/ -- 10月2日，世界女子职业高尔夫大赛“2016华彬 LPGA 中国精英赛”第四轮（最后一轮）在北京华彬庄园尼克劳斯球场收杆。来自15个国家和地区共81位选手参赛，他们不仅分享总额210万美金的奖金，后五洞表现最强者还可获得“红牛后五洞挑战赛”5万美金奖励，与整个赛事的第8名奖金相当。



许美贞获得2016华彬LPGA红牛后五洞挑战赛冠军

最终韩国巾帼军团不负盛名，凭借着四天的优秀表现将前三名悉数收入，世界排名第五的金寅敬以总杆数268杆，低于标准杆24杆的成绩夺冠。黑马许美贞以一杆之差位列第二名，卫冕冠军李美林获得第三名。中国选手冯珊珊和加拿大选手布鲁克-亨德森以（-21）杆并列第四。在最考验球员技术及心理素质的赛中赛“红牛后五洞挑战赛”中，许美贞如愿以偿，将5万美金额外奖金收入囊中。

当日，冯珊珊与金寅敬、冯思敏同组出战，许美贞、亨德森和李美林同台竞技，成为观众关注的焦点。强强对决的目的只有一个，就是向赛事冠军和“红牛后五洞挑战赛”冠军发起最后冲击。经过三天的比赛，选手们体力消耗极大，又逢决定最终成绩的最后一轮，选手一开始就承受了不小的压力，而北京早晨的雷雨天气使整个赛事推迟了一个半小时，此后复杂的天气条件也给选手带来了一定的困扰。



金寅敬发球

排名前几位的选手开杆就集体出现了不同程度的紧张和失误，打的比较沉闷，特别是昨日总成绩排名第一的许美贞开局不利，连吃两个柏忌，甚至将球击落水中收下罚杆。但在“红牛后五洞挑战赛”中，她发挥出超乎想象的潜力。9月30日第二轮的后五洞，她射下2只老鹰。10月2日决胜轮，她在前9洞非常糟糕的情况下沉着应战，迅速稳定情绪，并在“红牛后五洞挑战赛”首洞、北京华彬庄园尼克劳斯球场的第14洞俘获小鸟球，为其胜利奠定了基础。她说：“在美巡等其他的 LPGA 都没有后5洞挑战赛，因此我会更加的专注。除了赛事冠军，还希望能获得特别的奖励，我希望能拿到‘红牛后五洞挑战赛’的冠军。”果如其愿，许美贞在最后一轮后五洞的竞技中抓获5洞中的4只小鸟，夺冠意愿非常强烈，最终获得71杆的成绩。

在世界范围的女子高尔夫赛场上，韩国军团表现耀眼夺目。世界排名靠前的10名选手中就有5位来自韩国，除了两位世界排名前十选手金世煐及梁熙英外，还有2014华彬 LPGA 中国精英赛冠军李美林。今年决胜轮的前九洞，多年征战 LPGA 的28岁的金寅敬最后一天表现相对凌厉，在沉闷的空气中抓了三只小鸟球，在落后3分的情况下反超迅速升至首位，并将优势平稳保持到最后。金寅敬赛后说：“今天比赛是有很多动作需要做抉择，作出这些抉择是很困难的。在比赛中确实没有想太多，究竟落后几杆没有想这些问题，只是发挥出自己最好的水平。”

冯珊珊连续四日表现相对稳定。在第四轮，可惜在几次抓鸟推杆的机会中，与洞口失之交臂。尽管在后9洞的比赛中，冯珊珊4次打出小鸟球，但最终还是未能缩小与金寅敬的差距，以271杆的总成绩和世界排名第四的加拿大实力新星布鲁克-亨德森并列第四。冯珊珊与小将刘文博、冯思敏先后同组比赛，颇有感慨：“中国高尔夫运动刚刚起步，相信以后会有更多的年轻选手崭露头角，也很希望有更多的人超越我。中国高尔夫需要更多年轻力量。”



冯珊珊攻岭

81名参赛选手中，95后球员夺人眼球，她们年轻、热情、阳光、充满活力，成为赛场一道耀眼的风景，在国际大赛中通过实战逐渐崭露头角。来自韩国的21岁选手朱莉-杨，国庆节首日在13号洞一杆进洞，创造了华彬 LPGA 中国精英赛举办以来第一个“一杆进洞”的历史纪录。

据统计，国内11-18岁高尔夫女子球员正式注册名额已经达2800人，以新秀林希妤、冯思敏、石昱婷、何沐妮、冀怡帆为代表的“95后”小将，正在成为中国女子高尔夫的新生力量。来自北京21岁的女孩冯思敏在整个赛事表现和发挥相当出色，第三轮打出67杆，低于标准杆6杆。在第2、3、4洞连抓三只小鸟，第四轮也打出68杆， 总成绩并列第7名。17岁的成都姑娘何沐妮状态良好，第三轮在第8和第9洞连抓两只小鸟，在“红牛后五洞挑战赛”的第16、17、18洞连抓三只小鸟，获得71杆，低于标准杆2杆的成绩。第四轮打出70杆，以总成绩并列第30名收杆。年仅15岁的刘文博也展现出了超越自身年龄的自信，开赛首日就拿到第16洞老鹰球。

2016华彬 LPGA 及红牛后五洞挑战赛顺利收杆，四日比赛收获2枚“一杆进洞”，也创造了 LPGA 落户北京华彬庄园后的纪录。比赛很精彩更不容铁杆球迷错过，为避开出京车辆堵塞，华彬庄园还向会员开放了华彬通用航空，乘坐直升机从市中心直接前往赛场。来到赛场的华彬会员则自觉承担起会务志愿者工作，支持赛事的顺利进行。