富世华虚拟现实体验在10月变为粉色

瑞典胡斯克瓦纳2016年10月3日电 /美通社/ --

为了向全球各地所有女性伐木工和树艺家致敬，虚拟现实游戏Husqvarna Limberjack中的链锯颜色将在10月份变成粉色。

Husqvarna Limberjack是富世华(Husqvarna)在2016年推出的全球首款虚拟现实打枝和伐木体验游戏。该链锯虚拟现实体验是富世华致力于探索新的可能性，帮助提高树木维护技巧和安全性努力的一部分。10月份，游戏开发人员会把游戏中链锯的颜色由橙色变成粉色。

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富世华公关与传播总监Margaretha Finnstedt表示：“粉色链锯代表我们向全球所有潜心照护树木和森林的女性伐木工和树艺家的致敬。我们希望这个小小的动议能够提高相关意识和筹集资金，帮助找到治愈乳腺癌的方法。”

游戏玩法

富世华虚拟现实体验会将玩家带入一片湖光山色之中，玩家在此必须使用粉色富世华359链锯，除去2.7米长的原木上的24个枝杈。玩家需要准确且快速地拿起链锯并除去这些枝杈。如同专业伐木工一样，玩家需要快速地打枝并且做到精确。这款游戏针对HTC Vive进行了优化，目前可在Steam平台，或者通过http://www.limberjackvr.com免费下载。

何谓打枝？

打枝是专业伐木中一个困难且耗时的环节，需要良好的技术。它是指在原木被运走之前，为伐倒的树木除去枝杈的过程。Husqvarna Limberjack的灵感来源于世界伐木锦标赛(World Logging Championship)的5个赛事项目之一，该赛事每年举办两次，云集了全球最为出色的伐木者。

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