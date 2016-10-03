名人群星齐聚Harvey Nichols Landmark专门店开幕活动

率先体验尊尚购物之旅

香港2016年10月3日电 /美通社/ -- 英国知名高级百货公司 Harvey Nichols 位于香港中环置地广场的专门店，经过三个月全面装修，以崭新面貌隆重开幕。专门店楼高五层，自2005年便进驻中环核心地段置地广场，成为中环高级时装据点。今年 Harvey Nichols 引入更多国际知名设计师品牌、化妆及护肤产品等，加上极富时尚感及现代美学的室内装潢，顾客置身其中，享受独一无二的尊尚购物体验。







Harvey Nichols特别于香港Landmark专门店内举行开幕活动，邀请一众群星及绅士名流率先体验品牌高级时尚美学

为隆重其事，Harvey Nichols 特别于香港 Landmark 专门店内举行开幕活动，邀请一众群星及绅士名流率先体验品牌高级时尚美学，当晚出席嘉宾包括：李国宝伉俪、李民斌、唐英年伉俪、许晋亨伉俪、郑维新伉俪、米高嘉道理爵士伉俪、林建岳、蔡志明博士、汤圣明伉俪、邱子杰伉俪、梁王培芳、梁炜、李颜玉秀、机管局主席苏泽光、卢宠茂、利子厚、汪诗诗、汪圆圆、胡定欣、陈展鹏、袁伟豪、泳儿、顾纪筠、翁嘉穗、黄采笛、朱罗之琦、李桂兰、戴尚安、张新悦、杨哲宁、王大业、林作、连诗雅、马诗慧、陈浚霆、庞卓欣、黄芷晴、洪卓立、陈瑞兰、陈妙兰、冯云妮、孙秉枢、Jocelyn Luko、陈爽、何傲芝和钟浠文等。

一众嘉宾甫踏入香港 Harvey Nichols Landmark 全新专门店正门，瞬即被眼前的设计吸引。采用几何概念、运用抽象线条的夺目悬浮式天花设计尽显巧思，呈献 Harvey Nichols 的核心潮流哲学及概念，令人目不暇接。进入L1楼层，由星级化妆师 Gary Chung 担任首席顾问，为大家重点解构新一季美容和护肤趋势。在L2楼层，星级化妆师 Jonathan Li 除了示范最新派对和约会妆容外，还教授10分钟速成 Red Carpet 妆容，为众位爱美的嘉宾提供以最短时间瞬即绽放美丽的秘诀。此外，现场宾客更试玩 “Magic Mirror”，根据个人喜好挑选合适的眼影和唇膏，透过“Magic Mirror” 的自动脸部侦测功能，营造独一无二的个性化妆容效果，配搭出专属于自己的耀眼 Party Look！其后，嘉宾移师L3及L4，欣赏逾40位专业模特儿演绎 “Shock & Awe Live” Fashion Parade 时装汇演，将各时尚品牌的最新时装及精品潮流，展现大家眼前。

Harvey Nichols 悉心准备各项精彩活动，让嘉宾们穿梭于各品牌专柜，率先感受时尚、美容和美妆的尊尚体验；男士们亦享受特设的理发造型服务，大家欢度了一个华丽的晚上。更多活动当日照片，请点击此处。

Harvey Nichols Landmark 专门店

地址：香港中环皇后大道中15号置地广场中庭，G/F - 4/F

电话：(852) 3695-3388