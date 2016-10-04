“吕志和奖 – 世界文明奖”首届颁奖典礼

香港2016年10月3日电 /美通社/ -- “吕志和奖 - 世界文明奖”（简称“吕志和奖”）今日于香港举办首届颁奖典礼，正式嘉许3个奖项的获奖者对促进世界文明的杰出贡献，并与在场逾千嘉宾分享构建更和谐社会的理念。

欲查看多媒体新闻稿，请点击：http://www.prnasia.com/mnr/lcw_201610sc.shtml



“吕志和奖 ─ 世界文明奖”2016年10月3日举办第一届颁奖典礼。由左起∶“人类福祉奖”获奖者无国界医生代表无国界医生 (香港)总干事卡磊明 (Remi Carrier) 先生；奖项创办人吕志和博士；“人类福祉奖”获奖者无国界医生代表无国界医生 (香港) 主席刘镇鲲医生；“持续发展奖”获奖者袁隆平教授；“正能量奖”获奖者 James Earl “Jimmy” Carter, Jr. 先生代表 James Earl “Chip” Carter, III 先生。



James E. “Chip” Carter, III 先生代表James Earl “Jimmy” Carter, Jr. 先生接受2016年“吕志和奖 ─ 世界文明奖” - “正能量奖”。

袁隆平获授予以“世界粮食供应：安全及可靠性”为关注领域的2016年首届“吕志和奖 - 持续发展奖”，以表彰他在高产杂交水稻技术研究上取得重大科研成就，对促进世界粮食供应的安全性作出了杰出贡献。袁教授说：“得到‘吕志和奖’我很高兴，对我是个鼓励，是个鞭策，勉励我、鼓励我向更高的高度攀登。”

无国界医生获授予以“医治及/或控制疫症、传染病或慢性疾病”为关注领域的2016年首届“吕志和奖－人类福祉奖”，以表彰他们在2010年海地霍乱爆发及2014年西非伊波拉病毒肆虐时，在控制疫情及医治病人所作出无可替代的贡献。无国界医生（香港）主席刘镇鲲医生说：“无国界医生很荣幸能成为这个奖项的获奖者之一。我们尤其高兴的是，在首届颁奖中，‘吕志和奖’以‘医治及/或控制疫症、传染病或慢性疾病’，作为首届‘人类福祉奖’的关注领域。这是反映了真正意识到，为世界各地活在危困中的人，改善治疗方法及提升紧急灾难应变的重要。无国界医生在西非对抗伊波拉疫情的经验，更加强化了我们的观点，那就是国际社会仍需做更多工作，来减少已存在的巨大风险。”

吉米-卡特（James Earl "Jimmy" CARTER, Jr.）获授予以“其行为及成就能启发、激励别人及给予别人希望的个人或团体”为关注领域的2016年度首届“吕志和奖 - 正能量奖”，表彰他及他于1982年成立的卡特中心（The Carter Center）的优秀工作，对促进积极人生态度和提升正能量有卓越贡献。卡特先生说：“首先，我感到非常荣幸获得这位美好而仁慈的人的认同。此外，我亦很高兴和荣幸能够和其他获奖者一起得到‘吕志和奖’。我们认为这份礼物可以帮助卡特中心大大拓展自己的项目。我会把奖金给予卡特中心，而不是由我个人拥有。”

每位获奖者均获得现金奖2,000万港元（相当于大约256万美元）、证书一张及奖座一座。

“吕志和奖”创办人及董事会主席暨奖项理事会主席吕志和博士说：“首届获奖者拥有不同背景，来自不同国家、不同领域，有个人亦有组织，充分反映‘吕志和奖’的国际性、多元性及广泛性。我相信‘礼之用，和为贵’的精神，和谐是解决世界上纷争冲突的最好办法。我衷心希望‘吕志和奖’这一颗缔造真、善、美的种子能茁壮成长，为世界加添一点色彩。”

当晚盛会的主礼嘉宾包括“吕志和奖”奖项理事会成员及中国人民政治协商会议第12届全国委员会（全国政协）副主席董建华先生、香港特别行政区行政长官梁振英先生和中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室主任张晓明先生，亦有近800名政府官员、学者、宗教领袖、商界精英、本地与国际媒体及逾30个国家领事出席，共同见证及祝贺三位获奖者的成就。此外，来自乌干达的非洲儿童合唱团、世界闻名的大提琴家李垂谊先生和钢琴家阎韵小姐，及视障青年艺术家萧凯恩小姐更为典礼作精彩表演，以宣扬“吕志和奖”推动世界文明及正能量的精神。

“吕志和奖”是一个与时并进的国际性跨界别创新奖项。每年都会因应世界当前挑战或需要，为每个奖项类别订定一个关注领域，以切合不同时代的不同需要。

2017年第二届“吕志和奖”的关注领域如下：

奖项类别 2017年“吕志和奖”的关注领域 持续发展奖 预防气候变化 人类福祉奖 脱贫 正能量奖 促进不同群组之间的和谐

如有查询，敬请联络：

圆通财经公关顾问有限公司

黄庆锋 何嘉玲 电话： 电话： 邮件：hfwong@yuantung.com.hk 邮件：she@yuantung.com.hk

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161003/8521606161-a

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161003/8521606161-b

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161003/8521606161-c

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161003/8521606161-d

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161003/8521606161-e