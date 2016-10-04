制药挑战：阿法拉伐协助保证安全、可持续水系统

瑞典隆德2016年10月4日电 /美通社/ -- 制药用水系统保证医药制造设施的安全、连续和有效运行、以及最终产品的质量。因此，非常关键的一点是要设计相应的制药用水系统（图1），提供湍急的连续再循环、不存在任何盲管段，从而防止出现降低水质的情况。阿法拉伐可以提供具有适当设计和质量的卫生设备，帮助应对涉及潜在污染、红铁粉、能源使用、废气废物排入环境的挑战、以及涉及安装、验证和维护的事宜。

欲查看多媒体新闻稿,请点击：

http://www.multivu.com/players/uk/7852452-pharmaceutical-alfa-laval-water-system/

红铁粉 - 涉及细粒棕红色氧化铁或氢氧化物颗粒沉淀以及从产生位置扩散至相关系统。通常可以找到红铁粉的位置包括循环泵、隔膜阀和内部箱体（配有固定喷球）。

生物膜 - 活性微生物种群和死微生物细胞会在制药用水系统设备表面上形成一层生物膜。生物膜堆积构成污染风险。

可持续性 - 维持热水系统的连续循环和高温很昂贵，也很耗能。通过选择适当的泵、阀门和热交换器（图4）来降低能源使用，从而实现节能。

安全和便利的安装、验证和维护 - 确保适当的水系统安装、验证和维护是制药行业的一项商业需要。当您发现自己非常依赖设备供应商所提供设备和文件的质量时，这些便是非常耗时的任务。

摘要

为了尽量降低上述挑战：

使用具有良好表面饰面质量的高级不锈钢，从而尽量减少红铁粉。

设计系统和选择卫生设备时，不可出现盲管段、裂缝、袋区或难以清理的区域，因为这些位置容易出现停滞。阿法拉伐 Unique DV-P UltraPure 设计为没有任何盲管段（图2），从而降低生物膜堆积程度。

选择分配回路的设备时，注意细节是值得的。通过选择适当的泵、阀门和热交换器来降低能源使用，从而实现节能。阿法拉伐LKH泵是稳健、可靠和节能的泵。确保选择正确的泵尺寸；泵尺寸过大会浪费能源（图3）。

阿法拉伐 Q-doc 文件提供所有产品接触部件的完全透明度，便于验证，从而确保顺畅的认证和验证流程。

阿法拉伐是全球领先的供应商，其专业化产品和工程解决方案基于热传递、分离和液体处理这些关键技术。

阅读更多内容

访问我们的网页