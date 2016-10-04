莫霍克诚邀您通过网络参加2016年第三季度电话会议

佐治亚州卡尔霍恩2016年10月4日电 /美通社/ -- 在莫霍克工业公司 (Mohawk Industries, Inc.) (NYSE: MHK) 2016年第三季度盈余业绩将于2016年11月3日（周四）公布的同时，该公司诚邀您收听其将于美国东部时间2016年11月4日（周五）上午11点进行实时网播的电话会议。

内容： 莫霍克工业公司2016年第三季度盈余电话会议 时间： 美国东部时间2016年11月4日

上午11点 网址： www.mohawkind.com

选择投资者信息 方式： 互联网实时网播 -- 仅需登录上述网站或

接入实时电话会议 请拨打： 1-（美国/加拿大）



1-706-634-2294（国际）



1-253-237-1879（国际）



会议ID：92116089

莫霍克工业是一家全球领先的地面材料制造商，致力于创造改进全球住宅和商业空间的产品。莫霍克的垂直一体化制造和销售流程为生产地毯、毛毯、瓷砖、复合地板、木质地板、石材地板和塑胶地板带来了竞争优势。该公司居于业内领先地位的创新创造了使其品牌在市场上有别于其它品牌并满足所有改建和新建要求的产品和技术。该公司的品牌在业内享有盛名，包括 American Olean、Daltile、Durkan、Karastan、IVC、Marazzi、莫霍克、柏丽 (Pergo)、Quick-Step 和尤尼林 (Unilin)。过去十年，莫霍克对业务进行了改造，从一家美国地毯制造商变身为全球最大的地面材料制造商，业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、印度、马来西亚、墨西哥、新西兰、俄罗斯和美国。

对于那些无法在指定时间收听的人士，此次网播将在莫霍克工业公司的“投资者关系”(investor relations)网站上进行重播，一直提供到2016年12月2日（周五）。本次电话会议的电话重播也将提供至2016年12月2日（周五），届时请拨打1-855-859-2056（美国/加拿大）或1-404-537-3406（国际/本地），并输入会议ID：# 92116089。