GC Aesthetics携手Per Heden举办“科学成就卓越教育系列讲座”

都柏林2016年10月4日电 /美通社/ --

为全球各地的外科医生带来世界级培训

一家全球领先的乳房假体生产商今天宣布将携手一位国际知名的整形外科医生举办一系列科学讲座。正在迅速发展成为全球最畅销假体品牌的GC Aesthetics (http://www.gcaesthetics.com)将与斯德哥尔摩著名外科医生Per Hedén联手举办“科学成就卓越教育系列讲座”(Science for Excellence Educational Series)，下月将在韩国釜山和首尔开讲。

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（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160927/412549 ）

总部位于都柏林的GC Aesthetics是英国唯一一家乳房假体生产商Nagor和法国品牌Eurosilicone的母公司。近年来，该公司已发展成为全球最受欢迎的假体品牌之一，目前是巴西、墨西哥和西班牙最畅销的品牌，到2016年年底还将成为法国第一大假体品牌。Hedén博士因在形态稳定的解剖型乳房假体应用方面开发了几项新技术而出名，他之所以选择与GC Aesthetics合作，是因为他们都以提高患者满意度和改善手术疗效为目标。讲座将重点关注这方面，以及为外科医生提供新的手术和术前规划技能。

Hedén博士表示：

“我很高兴能与GC Aesthetics合作，共同努力为外科医生改善假体选择过程、术前标记和手术技术。我很期待在科学成就卓越教育系列讲座上开讲。对外科医生而言，掌握最新技术以及提高疗效和满意度的方法最为重要。”

Per Hedén博士曾师从著名的显微外科医生Marko Godina，后来成为推动斯德哥尔摩显微外科发展的主力。他著有50多篇科学论文，并且经常获邀在国内外整形外科会议和活动上发表演讲。Hedén博士是斯堪的纳维亚最大的私人整形外科医院Akademikliniken的创始人。

GC Aesthetics首席执行官Ayse Kocak（业内首位女性首席执行官）补充说：

“我们非常荣幸能与使用我们产品的著名外科医生合作。我们都非常重视患者满意度，通过合作举办系列讲座，相信我们一定能够为外科医生带来新技能。”