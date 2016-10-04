AMG Norway将为Grieg NL建全球最大室内鲑鱼养殖设施

- Aqua Maof Group旗下子公司AMG Norway将在纽芬兰建造该先进设施

挪威阿斯克2016年10月4日电 /美通社/ -- 这家先进的循环水养殖系统(RAS)设施将采用Aqua Maof世界领先的专有RAS技术，计划2017年动工。项目投资预计为6000万美元。

专业从事大西洋鲑养殖的全球领先的鱼类养殖公司Grieg NL选择由Aqua Maof Group旗下子公司AMG Norway来为其在纽芬兰的马丽斯敦建造先进的孵化与育苗设施。

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该设施将采用Aqua Maof顶尖的循环水养殖系统(RAS)技术，能够培育出700万条最高重达1500克的小鲑鱼。Grieg NL将在11个水域放置网箱，用于小鲑鱼的继续养殖，最终每年能收获33,000吨大西洋鲑。该项目的总投资预计为2亿美元。

事实证明，Aqua Maof的这项专有技术是同类技术中最高效、最具可持续性和最环保的。在纽芬兰新建的这所设施也将成为全球最大、最先进的鲑鱼养殖地。除此之外，该公司还运用其技术平台，在全球建造并部署了其他先进的RAS设施。所有设施的产量都相当可观。除纽芬兰的这所设施外，Aqua Maof还计划在世界各地再建造7所这样的设施。未来拟建的设施中有70%都将专注于鲑鱼养殖，并充分运用Aqua Maof的专有技术和高效的生产成本控制方法。

孵化场的建设将在2017年完成，届时养殖场也将开始动工。双方预计，到2023年，该设施的年产量将达到33,000吨，是纽芬兰与拉布拉多省当前大西洋鲑产量的两倍多。

Aqua Maof首席执行官David Hazut表示：“我们很高兴，也很荣幸能利用自己的先进技术和水产养殖经验为Grieg NL建造全球最先进的RAS设施。我们一流的室内养鱼解决方案具有可持续、环保和低成本等多个优势。该设施将再次证明，我们的技术是帮助水产养殖业攻克挑战并满足所有市场越来越大的海鲜需求的最佳解决方案。”

Grieg NL总经理Knut Skeidsvoll说道：“我们很高兴能与AMG Norway和Aqua Maof合作，共同建设全球最先进的RAS设施。Aqua Maof的技术将确保我们的项目能坚持可持续发展的价值标准、达到最高环保要求，同时有效控制生产成本，这些都将为该项目的全面成功提供保障。我们发现，纽芬兰的鲑鱼养殖市场有很大的发展空间，所以我们打算利用Aqua Maof的丰富经验和尖端技术来提高产量，成为领先的新鲜鲑鱼产品生产商。”