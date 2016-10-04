极进网络宣布任命Simon Naylor为亚太地区销售副总裁

此项任命为极进网络提高亚太地区盈利能力和扩大客户基础的战略性招聘

新加坡2016年10月4日电 /美通社/ -- 极进网络（纳斯达克：EXTR）今天宣布任命 Simon Naylor 为亚太地区销售副总裁，此项任命即时生效。Naylor 先生将担任推动极进网络亚太地区发展的重要角色。

Naylor 先生的就职正值极进网络20周年庆典的重要时刻。届时，公司已经从纯交换器公司转变为企业园区市场的领袖，拥有完整的投资组合，提供有线和无线软件驱动网络解决方案，使客户能够全面了解并控制其内部网络或云端网络。

此职位要求 Naylor 先生运用以解决方案为基础、以目标垂直市场为主的走进市场行动，监管公司的区域发展，战略性地寻求新合作伙伴并加速新产品发布。Naylor 先生的直属上司为环球销售、服务及渠道执行副总裁 Bob Gault。

Naylor 先生在亚洲建立及带领 IT 公司超过25年，在建设成功团队和带领地区收入快速增长方面拥有优良的业绩。他在上一任职务负责带领河床科技公司（Riverbed Technolog）东南亚和日本地区的销售发展。在此之前，Naylor 先生曾在 RSA 信息安全公司、Sonus 网络公司、英飞朗公司（Infinera）及 Transmode 担任副总裁一职。他拥有曼彻斯特大学经济学学士学位。

管理层引言

极进网络亚太地区销售副总裁 Simon Naylor

“当前，网络行业的发展非常好，我很高兴可以在这个时候加入极进网络团队。极进网络对我的吸引力在于其努力提供顶级的客户服务以及具备可见性和可操控性的解决方案。我从一名客户获悉，极进网络是一间善于合作的公司，这正是公司获得成就的原因所在。我很高兴可以加入这个重视促进客户和合作伙伴成功的团队，也很期待带领极进网络在亚太地区获得更多成就。”

极进网络环球销售、服务及渠道执行副总裁 Bob Gault

“Simon 具备深厚的行业专业知识、丰富的经验以及广阔的亚太区人际网络，令其成为接受挑战带领亚太地区发展的唯一合资格人选。我们将继续重视企业园区垂直市场、有线和无线产品定制组合、定制软件解决方案及高级内包技术支持。Simon 的加入让我们可以更好地满足客户的要求，将业务发展推向下一个增长新阶段。”

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关于极进网络

美国极进网络有限公司（EXTR）提供软件驱动网络解决方案，帮助世界各地的 IT 服务提供商获取最理想的营商成果，包括与客户、合作伙伴和员工建立更紧密的联系。从有线到无线，桌面到内部或云端数据中心，我们均为全球80多个国家超过20,000名客户提供极进方案；也为各大小型企业，包括世界著名商业、教育、政府、医疗、制造及服务业机构，提供100%非外判的客户呼叫技术支持服务。极进网络于1996年成立，总部设于美国加州圣何塞。如欲查询更多资料，请浏览极进网络网站。

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