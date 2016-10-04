Binatone推动婴儿、家居和音频等产品的聚合

该公司将参加香港电子产品展

Binatone将展示各种具有出色技术的互联电子和生活方式产品

香港2016年10月4日电 /美通社/ -- 摩托罗拉移动 (Motorola Mobility) 和 AEG 官方授权方 Binatone 将于10月13日至16日在香港电子产品展 (HKEF) 上展示全系列摩托罗拉智能婴儿看护 (Motorola Smart Nursery) 产品，以及 VerveLife 系列智能视频和音频产品与 AEG 智能家居产品 (AEG Smart Home)。VerveLife 系列将发布两种新产品：VerveOnes ME 和 VerveOnes+ ME。

Binatone 的展台将展示多个连接 Hubble 的产品系列，Hubble 是 Binatone 的物联网平台和最大的视频云端服务供应商。Hubble 通过连接日常生活各方面，包括家居、婴儿看护、音频、汽车和手机等，简化人们的生活。

Binatone 在香港电子产品展的展台将展示：

摩托罗拉智能婴儿看护 ：全球最智能、最互联的婴儿看护产品

：全球最智能、最互联的婴儿看护产品 VerveLife ：摩托罗拉互联无线设备系列

：摩托罗拉互联无线设备系列 AEG 智能家居 ：具有 Smart 75 -- 协调家里所有的技术

：具有 Smart 75 -- 协调家里所有的技术 摩托罗拉音频同伴设备、宠物监视器和汽车产品

AEG、iDECT 和 Binatone 的数码无线电话

智能婴儿看护产品是一个智能体系，包括 Smart Nursery 7、Smart Nursery Dream Machine、Smart Nursery Alert Sensor、Smart Nursery Humidifier+ 和 Smart Nursery Baby & Me Scale。摩托罗拉 Smart Nursery 7 是全球最智能的视频婴儿监视器，能提供智能数据和分析，也是市场上唯一具有便携电池支持的摄像头的婴儿监视器。

智能婴儿看护产品系列最近在2016年德国科隆国际少儿用品展览会 (Kind + Jugend) 上荣获了“儿童安全世界”类的创新奖。德国科隆国际少儿用品展览会是全球领先的婴幼儿产品贸易展会，也是全球最重要的行业聚会之一。智能婴儿看护产品系列在来自27个国家的1000位参展商提交的175项产品中脱颖而出。

VerveLife 具有超便携、可穿戴、可社交、可视频直播的 VerveCam+ 运动摄像头。VerveCam+ 配上 IP68 级标配防水套后可在水下25米工作，并支持 30fps 的2.5k视频摄录。该系列其它产品包括真正无线产品 VerveOnes/VerveOnes+、VerveRider/VerveRider+ 和 VerveLoop+ 无线耳机。在展会上，Binatone 还将推出两种新产品：VerveOnes ME 和 VerveOnes+ ME。

AEG 智能家居产品让消费者能够以智能方式控制他们的家居，只需一台设备就能实现许多功能和技术。AEG 配件包括网关、Wi-Fi 摄像头、户外摄像头、气体传感器和烟雾传感器等。这些方案都将在香港电子产品展上展出。

Binatone Global 首席执行官兼主席 Dino Lalvani 表示：“在 Binatone，我们不断寻求创新方式通过Hubble应用无缝连接生活中方方面面，从而简化和改进消费者体验。不论是真正互联的智能婴儿看护体系，还是无线互联的 VerveLife 设备，这些产品本身就十分智能，而组合后更加智能。”

Binatone 将于10月13日至16日在香港会议展览中心1B-B02号展台展示其最新产品。该公司产品以全球知名品牌摩托罗拉、AEG、Binatone、iDECT 和 VerveLife 销售。