新加坡文华大酒店再夺新加坡最佳城市酒店封号

该酒店在第27届年度 TTG 旅游大奖颁奖典礼上获颁至高荣誉

新加坡2016年10月4日电 /美通社/ -- 君华酒店集团 (Meritus Hotels & Resorts) 下属旗舰酒店 -- 新加坡文华大酒店 (Mandarin Orchard Singapore) -- 在刚刚落幕的2016年第27届年度 TTG 旅游大奖 (TTG Travel Awards) 颁奖典礼上获颁旅游服务供应商 (Travel Supplier Awards) 类别的“新加坡最佳城市酒店”奖。



从左至右：TTG集团出版人邹义利(Michael Chow)向君华酒店集团首席运营官Tan Kim Seng颁发新加坡最佳城市酒店奖，同时颁奖的还有TTG网络部门出版人Pierre Quek

TTG 旅游大奖由 TTG 亚洲发起，旨在表彰亚太区旅游业最优秀的相关组织。TTG 亚洲、TTG 印度、TTG 中国、TTGmice、TTGassociations 和 TTG-Btmice 中国的读者获邀票选出他们喜爱的旅游业相关组织。

2010年，新加坡文华大酒店首次获得这一至高荣誉，之后从2013年到2015年连续三年获此殊荣，今年已是该酒店第五次夺此封号。

君华酒店集团首席运营官 Tan Kim Seng 表示：“很荣幸能与今年这些声名显赫的获奖者共同受到 TTG 旅游大奖的表彰。这不仅代表了对我们品牌的更加信任，也突显出新加坡文华大酒店正在从众多竞争对手中脱颖而出，并在业内发挥出重要影响力。由此也证明，我们的价值主张已经得到目标受众的高度拥护。我们要将这一成就与我们的忠实客户和行业合作伙伴，以及新加坡文华大酒店团队里的每一个人共同分享。”

新加坡文华大酒店40多年来以独特的品牌标榜经典的亚洲式优雅、殷勤与贴心服务，信誉卓著。该酒店位于新加坡全球知名购物区的中心地段，拥有1,077间客房，为宾客提供全方位的零售和餐饮住宿体验，是寻求最高标准服务的国际旅行者的最佳之选。

有关新加坡文华大酒店的更多信息，请访问 http://www.mandarinorchard.com.sg/。