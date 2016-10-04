应科院与电讯盈科合作进行无线网络聚合试验

应科院与电讯盈科共同合作进行 3GPP Release 13版本 LTE WiFi 无线网络聚合试验

香港2016年10月4日电 /美通社/ -- 香港应用科技研究院（应科院）今天宣布与电讯盈科集团将合作进行 3GPP Release 13 版本 LTE WiFi 无线网络聚合试验。

透过有效管理 LTE 和 Wi-Fi 网络的无线资源，无线网络聚合能提供快速和更稳定的互联网服务，达至更优良的整体系统性能，有助提升用户的体验。应科院和电讯盈科集团在无线网络聚合试验的合作，可让双方收集重要的实质数据，从而促进无线网络聚合在香港商用化。

应科院行政总裁汤复基博士和电讯盈科执行董事兼集团财务总裁许汉卿女士在今天的签署仪式上签订合作协议。

应科院和电讯盈科均为科技先导者，致力推动先进的无线技术如蜂窝和 Wi-Fi。双方的策略性合作有望使香港成为全球首个无线网络聚合商业化城市。此外，双方亦致力达成以下目标：

把香港定位成为在全球进行 3GPP Release 13 版本无线网络聚合试验的首要城市

展示无线网络聚合在提升 LTE 网络的用户体验的好处

汤博士在出席仪式上说：“双方是次的合作标志着应科院和电讯盈科集团的一个新里程，我们将继续努力利用通讯技术，为改进和优化香港及其他地区作出贡献。”

许女士说：“作为香港领先的流动通讯服务营运商，电讯盈科集团致力与应科院共同发展先进的无线技术，让各行各业在这个以流动通讯为本的年代从中得益。是次与应科院的合作是电讯盈科集团推动香港创新科技发展的又一重要一步。”