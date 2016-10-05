维也纳将让网络平台强制性上报客房出租情况

维也纳2016年10月5日电 /美通社/ -- 为了实现旅游行业的公平竞争，维也纳已经通过了一项修正案，规定将住宿地出租给游客的所有人都要进行强制性上报 -- 无论出租是商业性质，还是私人性质。修正案即刻生效，房东将有义务提供明确任何纳税义务所必需的所有数据。强制性上报还将适用于互联网上的客房出租平台。

维也纳州政府现在依据《维也纳旅游促进法》(Vienna Tourism Promotion Act) 管理旅游业发展，包括当地住宿税。这种税需要客人支付相当于3.2%的住宿净成本的税金，并适用于商业性和私人性住宿。在今年9月30日通过的修正案现在规定，房东必须在两周内向维也纳市提供游客入住的所有住宿地的地址，而后者可以确保准确地征税。客房租赁平台也将有义务提供数据，写明住宿地提供者及他们所出租的住宿地的地址。对未能履行纳税义务的房东的罚金已经提升至2100欧元。与此同时，维也纳还开展了广泛的征税宣传活动。

维也纳旅游局局长诺伯特-克特勒 (Norbert Kettner) 对修正案表示欢迎，并表示：“维也纳所信奉的分享经济信条是公平竞争而非阻碍。由于此次在法律上得以明确阐述，维也纳现在已经为透明竞争创造了基础，并为先前在‘灰色地带’操作的住宿地提供者明确了法律上的义务。维也纳如今致力于实现旅游方案的多元化，但是同样的规则也必须适用于所有市场参与者 -- 所有那些受益于旅游广告的人都必须按照同样的规则、同样的税率，帮助缴纳当地住宿税。”

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Isabella Rauter

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