“是时候让自己的内心更强大了！”– 乐只，全民健心房

杭州2016年10月5日电 /美通社/ -- 2016年10月5日，由杭州乐意科技有限公司开发的乐只 APP 正式上线一百天，在没有推广的情况下，用户突破20万。冥想禅修类APP用户的激增，意味着越来越多的民众开始尝试通过冥想的方法，进行自我引导，帮助自己理清思路发现真我，获得精神世界的美好和富足。



乐只APP

乐只的火爆不仅由于其专业的内容填补了国内冥想禅修市场的空白，更是由于丰富的冥想场景主题、便捷的练习方式，把禅学的修行智慧和专业的冥想方法融入生活，解决日常问题。乐只以平易近人的内容，揭开了冥想禅修的神秘面纱，引导用户实现自我提升、内心宁静。乐只真正解决了用户痛点，为用户带来良好的应用体验的同时，让用户获得精神满足、生命智慧以及平静达观的心情，让你我看清自己，为内心的迷惑和彷徨找到出路，是其最终引领大众冥想、全民禅修热潮的关键。

乐只作为传统文化发扬者，同时肩负着巨大的责任。现代生活节奏快，亚健康人群数量与日俱增。越来越多的人开始关心自己和家人的身心健康，也意识到精神力量能够为生活和工作带来改变。除了通过学习为自己的知识充电，还可以通过冥想禅修的方法为自己的精神充电。

乐只精准的场景化内容设计，覆盖了情绪管理、自我提升、激发潜能等丰富主题，其内容包含如深度睡眠、完美身材、头发再生、美丽容颜等能够解决具体问题的冥想课程。同时也开设服气辟谷、打通中脉、打通小周天等专业道法养生课程。为用户提供多种放松身心、提升自我、排除负能量的方法。

除了线上课程，乐只还邀请了中国国内知名禅修大师坐阵，开办服气辟谷、止观禅法等高端课程。未来乐只会将更多大师的毕生绝学惠及社会，用冥想禅修的智慧为更多人解决生活工作中的具体问题，同时带来宁静平和的心情。乐只与终南山、九华山、普陀山等众多文化名山名家寺院合作，建立乐只冥想教学基地。通过安静优美的自然环境、颇具仪式感的冥想空间、沙龙式的交流氛围为用户带来更合理更丰富的修行体验。在乐只，用户不仅能够获得专业的冥想课程辅导，还能结交更多高层次的修行伙伴，和志同道合的朋友们共同学习交流、相互指引帮助，共同在冥想禅修领域创造自己的天地。

现如今线下冥想禅修课程费用动辄上万，究其原因一是目前国内该类市场不够规范，二是消费者对冥想禅修行业不明觉厉。而乐只以大众需求为根本，以更亲民的价格开展线上线下活动，让更多的普通消费者能在不被伤害的情况下，真正参与到冥想查修当中。冥想和禅修其实不是特别高深的事情，是触手可及、真实可以帮到大家的一种修心活动，而且是随时随地的。乐只将传统文化的精髓融入到人们的生活场景中，同时率先将线上和线下打通互动，建立规范的社群，帮助大家达到身心愉悦的状态。乐只要做的是移动健心房，大家的心灵守护者。乐只也愿同更多社会力量一起携手，共同为规范冥想禅修市场贡献绵薄之力。

人们都说是今年是资本寒冬，且乐只置身于冷门行业，但乐只仍旧逆流而上，在六月的天使轮便获得了近千万元人民币投资，助力成长，可见好的项目并不在乎冷门与否，而是看未来趋势如何。在2016年9月“初橙·北京互联网创业创新大会”上乐只 CEO 张镱苧说出了自己的心声：“创业并没有所谓的风口或者寒冬，企业都需要有自我造血功能，只要做的事情对用户有价值，用户就会愿意付费。”事后许多投资机构表示在如今互联网众多创业烧钱的项目中，一开始便有自我造血功能的好项目好团队，势必成为未来市场中的一匹黑马。

对于乐只而言，100天20万用户只是一个尚且合格的开始，仍有非常巨大的进步空间。目前冥想禅修的风口已到，全球趋势已明，从印度到日本，从美国到中国，从明星到企业家，从大师到百姓，都已纷纷投身其中。乐只在没有推广的情况下，用户仍能快速突破20万便是一个很好的验证。而能够得到这样的成绩，不仅是来自阿里系的张镱苧以极致的企业家精神推动着乐只的每一个进步，总顾问一步先生30多年的冥想禅修实证经验，还有多位身心健康领域大咖组成的乐只导师团，以及精益求精的技术团队、运营团队的全面精准布局更是乐只团队拧成一股绳、共同努力的结果。

乐只目前重大更新3.0版已于10月4日在IOS率先发布，安卓版本也即将在10月8日于各大应用市场同步上线。乐只人表示，希望乐只能为国人带来精神世界的升华和源自内心的满足，让更多人通过冥想禅修的方法让自己的精神世界源源不断的创造能量。

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