Nespresso和南苏丹咖啡种植户在重建咖啡业方面取得进展

瑞士洛桑2016年10月5日电 /美通社/ -- 虽然冲突持续不断，南苏丹咖啡种植户在复兴该国咖啡业方面取得了进展。经过他们的辛勤工作和努力付出，Nespresso（奈斯派索）限量版 Grand Cru SULUJA ti South Sudan* 将于本月晚些时候在五个新国家上市，而先前仅登陆法国市场。

当 Nespresso 去年首先在法国推出 SULUJA ti South Sudan，这成为南苏丹这个新国家输出的首款咖啡，同时也是该国首次重要的非石油出口。从那以后，越来越多的南苏丹农民通过 Nespresso 的 AAA 可持续品质计划从事咖啡生产，这使他们得以提高产量并改善生计。

2011年，Nespresso 通过与非营利组织 TechnoServe 合作，开始努力复兴被人遗忘的咖啡业，该地区持续多年的冲突几乎摧毁了当地的咖啡业。自五年前进入南苏丹以来，Nespresso 和 TechnoServe 已经与700多名农民合作，教他们基本的咖啡种植技能，并建设生产基础设施。他们已经帮助建立了南苏丹首批五家咖啡合作社，并且推动了耶伊地区六家湿式咖啡研磨机工厂的建造和运营。迄今为止所做的工作不仅提高了农民的收入，也促进了该地区的经济发展。最近冲突向耶伊地区蔓延影响了该计划的实施，TechnoServe 很难继续开展当地农民培训。为了克服这一关，TechnoServe 将开始通过无线广播为那些继续作业的农民提供每周农学培训。

Nespresso 首席执行官 Jean-Marc Duvoisin 表示：“我们相信咖啡有望为南苏丹农民带来积极的影响，并且推动该国经济多元化发展。我们依然坚定地致力于帮助咖啡种植户复兴产业发展。我们的目标是创造一笔永久的财富，促进和平与繁荣。”

在这款新咖啡推出前，美国国际开发署 (USAID) 今年早些时候宣布将与 Nespresso 和 TechnoServe 合作，未来三年内在这个项目上投资318万美元，旨在帮助南苏丹实现出口市场的多元化，减少对石油的依赖（目前占出口总额的99%），并提高较小规模咖啡种植户的家庭收入。

携手合作

TechoServe 总裁兼首席执行官 William Warshauer 表示：“长期以来，南苏丹农民的生活一直非常艰难，直到最近，大多数人都没想到出口优质咖啡会成为可能。然而，我们与农民的合作取得了良好进展，我们帮助他们掌握技能和知识，让他们能够以可持续发展的方式提高农作物的质量和产量。南苏丹的工作环境极具挑战性，政府和非政府组织需要通力合作。商业投资对长期经济发展至关重要，Nespresso 通过进军南苏丹市场，并且继续在该国进行投资，展示出了强大的领导力。”

优质咖啡

SULUJA ti South Sudan 由罗布斯塔咖啡豆制成，质地柔滑，芳香浓郁，不仅散发出干燥谷物的香气，同时还弥漫着淡淡的木香。SULUJA ti South Sudan 是“湿制咖啡”，制作时间更长，并且需要更加熟练的技术，但口感也更精细、温和、柔滑且芳香。SULUJA ti South Sudan 咖啡非常稀有，将在瑞士、荷兰、德国、美国、法国和英国限量上市，

* SULUJA ti SOUTH SUDAN 在土著语言 Kakwa 中的意思是“南苏丹的开始”，Kakwa 是该地区大多数咖啡产区最常用的本地语言。